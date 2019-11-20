Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"20 ноября облачно, но без осадков, лишь ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях кое-где небольшой дождь. Ночью и утром в большинстве областей туман. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на востоке страны кое-где 1-3° мороза, днем ​​2-7° тепла, в западных, Одесской областях и Крыму ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°, на Закарпатье до 15°", - отмечается в сообщении .

В Киеве 20 ноября облачно. Ночью небольшой дождь, туман, днем ​​без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​5-7°.

В столичной области также облачно. Ночью небольшой дождь, туман, днем ​​без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем ​​2-7°.

21-22 ноября в Украине переменная облачность. 21 ноября в западных, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, 22 ноября в Карпатах и ​​на Закарпатье кое-где небольшой дождь, в горах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге страны кое-где порывы 15-22 м/с, в Приазовье кое-где 25 м/с.

На Левобережье (кроме Херсона) ночью 21 ноября 4-9° мороза, 22 ноября 7-12° мороза, днем ​​около 0°; на остальной территории ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, ночью 22 ноября (кроме крайнего юга и запада) 3-8° мороза (21 ноября в западных областях и на крайнем юге страны ночью 2-7° тепла, днем ​​5-10°); 21-22 ноября на Закарпатье ночью 5-10° тепла, днем ​​8-13°.

В Киеве и Киевской области 21-22 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Снижение температуры до 2° тепла - 3° мороза (ночью 22 ноября до 3-8° мороза).

В Украине 23-24 ноября без осадков, лишь ночью 23 ноября в Карпатском регионе кое-где небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 2-8° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 11° мороза, днем ​​от 3° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем ​​1-7° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью 1-7° тепла, днем ​​5-11°.

В Киеве и столичном регионе 23-24 ноября без осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

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