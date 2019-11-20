Об этом сообщает RFI.

"С 2020 года власти Парижа прекратят передавать территории, принадлежащие городу, в аренду циркам с дикими животными: львами, тиграми, слонами, обезьянами. Заведениям, отказавшимся от диких животных, городские власти обещали помочь с переоборудованием", - говорится в сообщении.

Эта мера не распространится на цирк Bouglione, владеющий собственным зданием (le Cirque d’Hiver) на востоке Парижа. Этот цирк уже анонсировал номер со слонами в следующем году.

Также не затронет эта мера и цирк Arlette Gruss, у которого с городом уже подписан договор, истекающий в 2020 году. Тогда Gruss должен будет отказаться от использования диких животных, если пожелает продолжать представления на городской территории. В Arlette Gruss уже уменьшилось число диких зверей, потому что цирк перестал забирать их из естественной среды.

Отмечается, что зоозащитники призывают правительство Франции принять закон о полном запрете представлений с участием диких зверей по всей стране.

Каждому цирку, отказавшемуся от диких животных, выплатят 50 тысяч евро на три года на переоборудование. Однако пока только один цирк — Pinder-Jean Richard — согласился на условия парижской мэрии.

К концу 2018 года около 40 стран в мире и 28 европейских стран полностью или частично запретили цирки со зверинцами.

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