Об этом во вторник в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Наши действия не направлены против какой-либо конкретной страны. Но нет никаких сомнений: если один союзник будет подвержен атаке, весь Альянс на это ответит. Такое понимание помогает избегать конфликтов и сохранять мир. Мы успешно делали это в течение 70 лет. Агрессивные действия России против Украины стали "спусковым крючком" для укрепления и адоптации Альянса к новым угрозам", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, что в рамках такой трансформации в НАТО были созданы силы высокой готовности, начата передовая дислокация боевых подразделений на Востоке Альянса.

"Все это направляет абсолютно четкий сигнал: то, что случилось в Крыму, не сможет произойти против кого-либо из наших союзников. Не должно быть никакой почвы для недоразумений или для недооценки по этому поводу - мы не позволим такой ситуации произойти. И это лучший способ, чтобы сохранить мир", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

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