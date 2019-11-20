Об этом сообщает Правительственный портал.

Глава украинского правительства подчеркнул, что Украина надеется на полную имплементацию изменений в Третий энергетический пакет ЕС в законодательство Германии, а также соответствующую деятельность независимого регулятора ФРГ относительно газопроводов, соединяющих Германию с третьими странами.

"Однако мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении Северного потока-2 из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым", - отметил Гончарук.

Он добавил, что "в случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС Газпром получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением", - подчеркнул премьер. Гончарук убежден, что Северный поток-2 - это политический, а не бизнес-проект, направленный на усиление влияния РФ на европейские страны.

Также Гончарук напомнил, что впереди сложные переговоры по транзиту газа: "Мы рассчитываем на то, что участие Германии в консультациях будет помогать продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях и европейских практиках", - сказал он.

Как сообщалось, 13 ноября немецкий Бундестаг поддержал законопроект о внесении изменений в Закон об энергетической промышленности по имплементации Директивы ЕС 2019/692 об общих правилах внутреннего рынка природного газа, которым будет регулироваться деятельность газопровода Nord Stream 2.

Ранее немецкая правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ разработала законопроект, который действительно освобождает газопровод Nord Stream 2 от ограничений, предусмотренных обновленной газовой директивой ЕС.

Совет ЕС 15 апреля 2019 года утвердил изменения в газовую директиву ЕС о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Изменения предусматривают запрет на то, чтобы транспортировкой газа занималась та же компания, которая добывает и продает его. Nord Stream 2 AG этому требованию не соответствует.

Газопровод Nord Stream 2 строит российский "Газпром" вместе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Проект планировалось завершить до конца 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии. Президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать проект путем введения санкций.

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