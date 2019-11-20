Деловые Сводки
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|Прокуратура с 20 ноября теряет функцию следствия — ГПУ
|20.11.2019 12:49
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Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
"Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Службе безопасности Украины. Вместе с тем, полномочия прокуроров будут выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность", - информируют в прокуратуре.
В ведомстве также отметили, что после образования в ГБР специализированного управления и перехода к нему следователей материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы над расследованиями.
В Генпрокуратуре отметили, что осуществляли предварительное расследование временно, поскольку эта функция прокуратуре не присуща, и в соответствии с Конституцией и законом "О прокуратуре" не входит в функции прокуратуры.
В переходных положениях Конституции Украины и УПК Украины отмечается, что до создания Государственного бюро расследований полномочия по досудебного расследования осуществляют следователи прокуратуры, а после начала его работы - должны завершить расследование в определенный срок или решить вопрос о поручении его осуществления другим органам досудебного расследования.
Как сообщалось, 19 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры", которым предусмотрено, между прочего, внесение изменений в Закон Украины "О прокуратуре". Закон, в частности, предусматривает вместо действующей структуры органов прокуратуры построить после проведения аттестации прокуроров новую структуру, которая будет включать Офис генерального прокурора, областные, окружные прокуратуры.