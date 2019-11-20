Бобовые очень сытные, при этом не откладываются лишними килограммами на вашей талии. Какие культуры считаются наиболее полезными для человеческого организма?

Горох

Горох – источник витаминов А, В1, В6, С. Зеленый горошек способствует лучшему свертыванию крови, укрепляет кости и совсем не содержит холестерина. В горохе почти нет жиров, зато содержание клетчатки невероятно высоко. Этот источник растительного белка может заменить мясо, он лучше переваривается и усваивается, не вызывая тяжести в желудке.

Горох также содержит много антиоксидантов, а это значит, что ваша кожа и волосы будут блистать здоровьем, наладится пищеварение и работу кишечника. Регулярное употребление гороха снижает риск развития онкологических заболеваний.

Перед варкой целый горох нужно замочить в воде на несколько часов. Перед варкой слить воду и залить свежей. Варить в течение 1-1,5 часов. Дробленый горох можно варить сразу - от 45 минут до 1 часа.

Фасоль

Фасоль – источник пищевых волокон, которые снижают холестерин и уровень сахара в крови, следовательно ее можно употреблять людям с сахарным диабетом. Фасоль обеспечивает организм обезжиренным белком высокого качества, который легко усваивается.

В фасоли представлено множество микроэлементов, растворимых и нерастворимых волокон. Нерастворимые волокна предотвращают нарушения пищеварения и болезни кишечника, снижают риск сердечного приступа.

Фасоль является источником фолиевой кислоты, марганца, пищевых волокон, белка, фосфора, меди, магния, железа и витамина В1. Употребление фасоли дает прилив энергии, стабилизирует уровень сахара в крови, обеспечивает организм антиоксидантами и помогает улучшить память.

Перед приготовлением фасоль замачивают в холодной воде на 6-12 часов. Затем сливают воду и варят в свежей воде в течение часа.

Чечевица

Чечевица лидирует между всех бобовых по содержанию железа. Она также богата витамином B1 и незаменимыми аминокислотами. В этой культуре много магния – важного элемента для сосудов и нервной системы. Магний улучшает поток крови, кислорода и питательных веществ во всем организме.

Чечевица полезна для пищеварения, приводит в норму уровень сахара в крови.

Чечевицу опускают в кипящую воду и варят от 10 до 40 минут в зависимости от сорта.

Нут

Нут – важный источник лецитина, рибофлавина (витамина В2), тиамина (витамина В1), никотиновой и пантотеновой кислот, холина, белков и углеводов, которые отлично усваиваются. Большое содержание в нуте калия и магния. Нут способен снизить уровень холестерина в организме человека, укрепить костную ткань за счет присутствия кальция и фосфора.

Нут богат марганцем, которые придает организму энергии. Он низкокалориен и отлично подходит для использования в диетах.

Перед варкой нут замачивают на 4 часа, затем варят 2 часа.

Маш

Маш – мелкий зеленый горох, который содержит ценную клетчатку, витамины группы В, минеральные вещества, калий, кальций, натрий, магний, железо, фосфор. Маш очищает кровь, полезен для сердечно-сосудистой системы, активно выводит токсины и шлаки.

Маш способствует мозговой деятельности, помогает в лечении таких заболеваний, как астма, аллергия и артрит, способствует нормализации пищеварения за счет высокого содержания клетчатки и волокон. Витамины группы В нормализуют нервную систему, снижают тонус мышц и придают гибкости суставам.

Залейте маш кипятком в соотношении 1 стакан маша на 2,5 стакана воды и варите 30 минут на слабом огне.

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