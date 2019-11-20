Тактичні навчання на «Широкому лані»

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Під час навчань буде визначено рівень тактичної підготовки окремих батальйонів, що входять до складу бригади, відпрацьовано дії батальйонів спільно з приданими артилерійськими підрозділами. Але, крім звичних завдань, цього разу головна мета — перевірка готовності командного складу всіх рівнів до ухвалення конкретних рішень у складних непередбачуваних ситуаціях сучасного бою. Такий формат навчань дає змогу в штучно створених умовах приймати рішення та аналізувати їхню ефективність, спираючись на наявний технічний і людський ресурс підрозділу.

У перший день навчань командири уточнювали завдання своїх і доданих підрозділів, визначали основні етапи дій у наступі, обороні, контрнаступі. Керівники навчань особливу увагу приділили питанню взаємодії між підрозділами, а також виконанню завдань по ввідних. Фоторепортажи Популярные теги АТО, спорт, акции, политика, Шахтер, фестивали, зима, политики, досуг, праздники, искусство, город, столкновения, природа, архитектура, музыка, история, портрет, митинги, заводы, дети, парады, беспорядки, депутаты, дизайн, суд, Путин, Майдан, технологии, экология, мир, протесты, Донбасс, марш, Александр Зубко, выборы, корабли, соревнования, Динамо, транспорт, фотографы, Нацгвардия, Верховная Рада, #Євромайдан, традиции, Россия, США, Киев, концерты, учения, НАТО, автомобили, знаменитости, путешествия, Саакашвили, кошки, юмор, самолеты, ЗСУ, авиация, стихийные бедствия, общество, оккупация, Карпаты, культура, милиция, живопись, пейзажи, люди, церковь, ВСУ, вера, мода, аннексия Крыма, катастрофы, ВМС, Одесса, полиция, война, футбол, бизнес, тест-драйв, фотография, Порошенко, цирк, туризм, Дмитрий Дятлов, выставки, джаз, Сергей Смоленцев, животные, солдат, женщины, фотопроект, фотоконкурсы, Львов, уикенд, Львів, фотоподборки, военная техника Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис АТО, спорт, акции, политика, Шахтер, фестивали, зима, политики, досуг, праздники, искусство, город, столкновения, природа, архитектура, музыка, история, портрет, митинги, заводы, дети, парады, беспорядки, депутаты, дизайн, суд, Путин, Майдан, технологии, экология, мир, протесты, Донбасс, марш, Александр Зубко, выборы, корабли, соревнования, Динамо, транспорт, фотографы, Нацгвардия, Верховная Рада, #Євромайдан, традиции, Россия, США, Киев, концерты, учения, НАТО, автомобили, знаменитости, путешествия, Саакашвили, кошки, юмор, самолеты, ЗСУ, авиация, стихийные бедствия, общество, оккупация, Карпаты, культура, милиция, живопись, пейзажи, люди, церковь, ВСУ, вера, мода, аннексия Крыма, катастрофы, ВМС, Одесса, полиция, война, футбол, бизнес, тест-драйв, фотография, Порошенко, цирк, туризм, Дмитрий Дятлов, выставки, джаз, Сергей Смоленцев, животные, солдат, женщины, фотопроект, фотоконкурсы, Львов, уикенд, Львів, фотоподборки, военная техникаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Генеральний штаб ЗСУ Україна 20.11.2019



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