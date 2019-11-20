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Арештувати не можна відпустити. Де поставити кому у справі п'ятого українського президента? З одного боку Петро Порошенко має один з найвищих антирейтингів серед українських політиків і, за оцінками, деяких політологів, притягнення Порошенка до відповідальності може суттєво підняти рейтинг Зеленському. Тоді як за межами України, в очах західних партнерів - справи проти Порошенка можуть скидатися на політичне переслідування. В чому підозрюють п'ятого українського президента та як дії стосовно Порошенка можуть вплинути на імідж України?