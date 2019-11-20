20 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: К 2023 году Украина откажется от помощи МВФ – Маркарова • Доктор Комаровский развеял популярные мифы об антибиотиках • В Украине сегодня без осадков, кое-где туман • Срочно в меню: ТОП-5 бобовых • Путин распространял теорию о "вмешательстве" Украины в выборы в США - чиновник Белого дома • Прокуратура с 20 ноября теряет функцию следствия — ГПУ • Если вывести Nord Stream 2 из-под директивы ЕС, Газпром может стать монополистом — Гончаруквсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, коррупция, Порошенко, расследования, Волкер, Зеленский, ДБР. 20 ноября 85политика, коррупция, Порошенко, расследования, Волкер, Зеленский, ДБР. Арештувати не можна відпустити. Де поставити кому у справі п'ятого українського президента? З одного боку Петро Порошенко має один з найвищих антирейтингів серед українських політиків і, за оцінками, деяких політологів, притягнення Порошенка до відповідальності може суттєво підняти рейтинг Зеленському. Тоді як за межами України, в очах західних партнерів - справи проти Порошенка можуть скидатися на політичне переслідування. В чому підозрюють п'ятого українського президента та як дії стосовно Порошенка можуть вплинути на імідж України? Фоторепортажи Популярные теги политики, заводы, досуг, Саакашвили, столкновения, культура, зима, марш, военная техника, фотоподборки, кошки, цирк, знаменитости, дети, протесты, Нацгвардия, самолеты, живопись, авиация, животные, бизнес, путешествия, автомобили, пейзажи, фестивали, тест-драйв, искусство, фотографы, НАТО, суд, оккупация, полиция, #Євромайдан, музыка, экология, милиция, Одесса, вера, спорт, транспорт, джаз, город, история, аннексия Крыма, Верховная Рада, катастрофы, фотография, соревнования, футбол, технологии, мода, Дмитрий Дятлов, общество, праздники, ВСУ, Карпаты, митинги, дизайн, фотопроект, мир, депутаты, ЗСУ, люди, женщины, Путин, США, выставки, туризм, стихийные бедствия, Шахтер, Майдан, архитектура, солдат, портрет, Львів, фотоконкурсы, Донбасс, Сергей Смоленцев, традиции, природа, парады, Львов, выборы, учения, корабли, политика, Россия, ВМС, Динамо, АТО, акции, беспорядки, концерты, Киев, Александр Зубко, Порошенко, церковь, юмор, уикенд, война Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис политики, заводы, досуг, Саакашвили, столкновения, культура, зима, марш, военная техника, фотоподборки, кошки, цирк, знаменитости, дети, протесты, Нацгвардия, самолеты, живопись, авиация, животные, бизнес, путешествия, автомобили, пейзажи, фестивали, тест-драйв, искусство, фотографы, НАТО, суд, оккупация, полиция, #Євромайдан, музыка, экология, милиция, Одесса, вера, спорт, транспорт, джаз, город, история, аннексия Крыма, Верховная Рада, катастрофы, фотография, соревнования, футбол, технологии, мода, Дмитрий Дятлов, общество, праздники, ВСУ, Карпаты, митинги, дизайн, фотопроект, мир, депутаты, ЗСУ, люди, женщины, Путин, США, выставки, туризм, стихийные бедствия, Шахтер, Майдан, архитектура, солдат, портрет, Львів, фотоконкурсы, Донбасс, Сергей Смоленцев, традиции, природа, парады, Львов, выборы, учения, корабли, политика, Россия, ВМС, Динамо, АТО, акции, беспорядки, концерты, Киев, Александр Зубко, Порошенко, церковь, юмор, уикенд, войнаВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Арештувати не можна відпустити. Де поставити кому у справі п'ятого українського президента? З одного боку Петро Порошенко має один з найвищих антирейтингів серед українських політиків і, за оцінками, деяких політологів, притягнення Порошенка до відповідальності може суттєво підняти рейтинг Зеленському. Тоді як за межами України, в очах західних партнерів - справи проти Порошенка можуть скидатися на політичне переслідування. В чому підозрюють п'ятого українського президента та як дії стосовно Порошенка можуть вплинути на імідж України? 20.11.2019



новости украины все ноября украины погода украина Теги: экономика