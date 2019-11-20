Из гороха готовят множество блюд, а мы подскажем, как быстро его отварить.

- Самый известный лайфхак - замочить накануне горох в холодной воде, просто залейте его с вечера, например, а на следующий день используй;

- В случае, если горох не был замочен заранее, попробуйте этот метод: разведите в литре теплой воды ½ ч.л. пищевой соды и залейте ею горох, оставьте на 1 час, после промойте под проточной водой и используйте;

- Важный момент при приготовлении гороха - готовить его на медленном огне. При интенсивном кипении белок в горохе сворачивается, что делает его твердым, а после употребления такого гороха, вы будете чувствовать дискомфорт из-за метеоризма;

- Быстро приготовить горох вероятно и в микроволновке. Залейте горох водой и при максимальной мощности готовьте его 10 минут. После слейте воду, залейте его еще раз кипятком, добавьте соль и специи, продолжайте готовить еще 20 минут;

Важно знать! Солят и приправляют блюда с горохом в самом конце приготовления.

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