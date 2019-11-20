Платежки с невероятно большими суммами получили жители одного из столичных домов. Несмотря на то что отопительный сезон начался в конце октября, в квитанциях указана сумма за тепло около тысячи гривен.

Возмущенные горожане подозревают, что насчитали столько, потому что общедомовой счетчик тепла остался без пломбы. Его снимали на поверку еще в июле, но не опломбировали.

"Начался отопительный сезон, и соответственно, поскольку не опломбирован счетчик, нам начинают насчитывать платежи как для домов без счетчика. То есть по 38 гривен за квадратный метр, мне за 5 дней отопительного сезона пришла сумма 973 гривни", – говорит возмущенная Елена Марьянчик, жительница дома.

О том, что счетчик без пломбы, жильцы дома узнали случайно. Акт проверки прибора запросили в управляющей компании.

"Смонтировали его 20 августа. И в акте говорится в том, что он не опломбирован", – отмечает Елена Марьянчик.

Доступа к прибору жители не имеют. Подвал закрыт. Новости обратились за разъяснениями к коммунальщикам, и – удивительно, но в тот же день счетчик опломбировали. Но на цифры в платежках это не влияет, уверяют в "Киевтеплоэнерго".

Костантин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго":

"Счетчик находился и находится в работоспособном состоянии, после устранения недостатков. Прибор учета был опломбирован. И он и до опломбирования считал и после этого считает".

И объяснил почему выставлены такие счета.

"За октябрь по некоторым домам, где не успели добежать и снять фактические показатели, могли начислить по средневзвешенным показателям предыдущего отопительного сезона. Если было начислено или излишнее, или, наоборот, недосчитано, в ноябре будут выполнены соответствующие корректировки", – говорит Косянтин Лопатин.

В "Киевтеплоэнерго" создали электронный ресурс, где можно увидеть объемы потребленного тепла во всех домах столицы и узнать, работает ли счетчик. Во избежание дальнейших недоразумений в "Киевтеплоэнерго" советуют выбрать представителя дома, который будет контролировать снятие показаний счетчика и наличие его поверки. Для этого нужно обратиться с заявлением в ведомство – рассказали в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".

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