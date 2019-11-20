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Нацбанк ослабил курс гривни
20.11.2019 19:02
Национальный банк Украины на среду, 20 ноября 2019 года, ослабил официальный курс гривни на 7 копеек - до 24,2039 грн за доллар против 24,1372 грн за доллар во вторник.

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Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,2039 грн за доллар против 24,1372 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 26,8107 грн против 26,6981 грн накануне.

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