Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,2039 грн за доллар против 24,1372 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 26,8107 грн против 26,6981 грн накануне.

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