Деловые Сводки
- Зеркаль: Украина "вжарит" Россию на компенсации после решения суда
- Мужчинам разрешат брать отпуск, если у них родился ребенок
- В Хмельницком требуют наказать мужчину, волочившего собаку, привязанную к авто
- Сегодня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла
- Нацбанк ослабил курс гривни
|Нацбанк ослабил курс гривни
|20.11.2019 19:02
|
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,2039 грн за доллар против 24,1372 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 26,8107 грн против 26,6981 грн накануне.
Поделитесь статьей с друзьями