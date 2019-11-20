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|Мужчинам разрешат брать отпуск, если у них родился ребенок
|20.11.2019 19:59
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В Верховной Раде 14 ноября зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отцу? Бабушке или дедушке ребенка предоставлять отпуск. Об этом говорится в проекте закона №2436 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отпуска при рождении ребенка”.
Предполагается, что сразу после рождения малыша вышеуказанные родственники смогут брать официальный отпуск на 14 календарных дней.
Кто может получить этот отпуск:
- муж, чья жена родила ребенка;
- отец ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они вместе проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
- бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник ребенка, который действительно ухаживает за ребенком и матерью ребенка, если мать ребенка является одинокой матерью.
Стоит отметить, что отпуск будут предоставлять только одному человеку.
Рабочее место за человеком обязательно должно сохраниться.
Заявление о предоставлении отпуска работодателю будет подавать работник с приложением копии документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.