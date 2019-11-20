Существует множество сортов картофеля и все они разные не только по форме и цвету, но и по вкусу, и содержанию крахмала, а от этого зависит в каких блюдах лучше использовать тот или иной сорт корнеплода.

Готовим картофель быстро — в микроволновке

Вымойте картошку и проткните каждую 5–6 раз вилкой. Положите на тарелку и отправьте в микроволновку. В зависимости от размера картошки установите время приготовления:

Выньте картошку из микроволновки с помощью полотенца или прихватки. Разрежьте её и добавьте любимую начинку: масло, зелень, сыр, сметану, бекон.

Как быстро почистить сваренную картошку

Вымойте картошку и проведите по ней ножом по кругу. Когда картошка сварится и остынет, снимите кожуру. Выйдет гораздо быстрее, нежели чистить ножом или овощечисткой до варки.

Превратите воду, оставшуюся после варки картофеля, в подливку

Смешайте бульон, немного воды, оставшейся после варки картофеля, соль и перец. Добавьте ½ ложки кукурузного крахмала, чтобы сделать подливу погуще.

Признаки хорошей картошки

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