Деловые Сводки
|Лайфхаки для любителей картофеля
|20.11.2019 20:37
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Существует множество сортов картофеля и все они разные не только по форме и цвету, но и по вкусу, и содержанию крахмала, а от этого зависит в каких блюдах лучше использовать тот или иной сорт корнеплода.
Готовим картофель быстро — в микроволновке
Вымойте картошку и проткните каждую 5–6 раз вилкой. Положите на тарелку и отправьте в микроволновку. В зависимости от размера картошки установите время приготовления:
Выньте картошку из микроволновки с помощью полотенца или прихватки. Разрежьте её и добавьте любимую начинку: масло, зелень, сыр, сметану, бекон.
Как быстро почистить сваренную картошку
Вымойте картошку и проведите по ней ножом по кругу. Когда картошка сварится и остынет, снимите кожуру. Выйдет гораздо быстрее, нежели чистить ножом или овощечисткой до варки.
Превратите воду, оставшуюся после варки картофеля, в подливку
Смешайте бульон, немного воды, оставшейся после варки картофеля, соль и перец. Добавьте ½ ложки кукурузного крахмала, чтобы сделать подливу погуще.
Признаки хорошей картошки