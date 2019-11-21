Об этом в интервью Укринформу предупреждает заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух.

“Повышение средней температуры за год на 0,1 градуса продлевает продолжительность теплого периода... на один день! Если по среднеоптимистичному сценарию средняя температура в Украине до конца столетия вырастет на 3,2 градуса за год, продолжительность теплого периода по сравнению с сегодняшним может вырасти на целый месяц”, - прогнозирует знаток.

Таким образом зима в Украине за сто лет сократится на 32 дня.

“Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы значительно уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней”, - сказала Балабух.

По ее словам, благоприятный период для загара тоже может существенно увеличиться.

“При таком росте средней за год температуры воздуха продолжительность теплого периода к середине столетия в Украине может вырасти на 2-3 недели по сравнению с сегодняшним. При этом на Полесье он продлится почти 300 дней, что было характерно в начале столетия для... южной степи. А в полярных широтах эти изменения могут быть еще более интенсивными.. По самому пессимистическому сценарию, средняя за год температура увеличится на 8-10 градусов, а может и выше”, - констатировала специалист.

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