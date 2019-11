13 ноября стало одной из главных дат правления Владимира Зеленского: принятие в первом чтении закона № 2178-10 о рынке земли запустило самую «долгоиграющую» из украинских реформ. Вполне вероятно, что с этого момента эпоха правления шестого президента будет проходить на фоне недовольства не только на «донбасском», но и на «земельном» фронте. Безусловно, что это скажется на его личном рейтинге и рейтинге его партии. Однако следует признать: снимать мораторий на продажу земли и запускать земельный рынок из всех украинских президентов мог только обладатель наиболее высокого рейтинга доверия, какими бы интересами лично он и его окружение при этом не руководствовались. Контракты.uа разбираются с тем, в чьих интересах был принят закон, каковы его недостатки, и что можно сделать для его улучшения. Какова ситуация на украинском рынке земли сейчас? В Украине по состоянию на 2012 год (с Крымом и оккупированной частью Донбасса) было 42,7 млн га пригодной для сельскохозяйственной деятельности земли, из которых площадь пашни - 32,5 млн га. Площадь черноземов - 15,6 млн га (на контролируемой Украиной де-факто территории) - это 8% от мировой площади. Уровень распаханности территории - более 54% (наивысший в Европе). 27,7 млн га находятся в собственности 7 млн селян-пайщиков. Причем у одного лица могут быть несколько паев – к примеру, полученных по наследству. Но эти люди не могут их продавать, а могут только отдавать в аренду на долгий срок (стандарт – 49 лет с завещанием на арендатора). Эти земли и являются одним из «краеугольных камней» в структуре владения землей агрохолдингами и крупными фермерами, ведущими сельское хозяйство на земле, взятой в аренду у пайщиков. Де-факто, она им продана, де-юре – нет. На этом, кстати, и основана значительная часть нынешних страхов фактических владельцев земли – они опасаются, что селяне потребует от них заплатить за свои паи больше, чем они теперь получают арендную плату. Иногда платят примерно столько. Конечно, это крайние случаи, но есть и такое Справка: Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 24-27 октября 2019 года, большинство владельцев паев (73%) не считают стоимость аренды справедливой. Противоположного мнения – лишь 15%. При этом 42% считают, что стоимость аренды земли должна устанавливаться государством, а 38% – рыночным путем. Рыночный механизм больше поддерживают владельцы паев, которые самостоятельно их обрабатывают, а также те, кто считает стоимость аренды своего пая справедливой. В случае запуска рынка земли 18% опрошенных хотели бы заняться фермерством, 75% – не хотели бы, а около 3% заявили, что уже являются фермерами. По информации Минэкономразвития, на февраль 2019 г. арендодатели получают плату, заниженную примерно впятеро: 50 долларов за гектар в год, вместо 250 долларов, как, например, в Болгарии или Польше. На основе этой информации можно утверждать, что первичная приватизация земли давно проведена. Заместитель министра экономики по вопросам агрополитики Тарас Высоцкий, защищая необходимость снятия запрета на продажу земли, заявил, что существует 12 юридических механизмов обхода моратория, и что по различным схемам уже отчуждено около 1,5 млн га. В правительстве говорят о том, что стартовая цена земли при открытии рынка будет примерно 2,2 тыс. долларов за гектар. Но это усредненная цена, заниженная для одних типов земли (черноземные участки, земли возле водоемов, в курортных местностях), и завышенная для других (полосы отчуждения путей сообщения и предприятий, неплодородные в силу различных причин участки, обрабатываемые земли близко кладбищ и даже на них, и т.д.) Власть утверждает, что теперь для арендаторов все будет примерно так, а не как на предыдущей картинке Интересный факт: Министр экономики Тимофей Милованов обнадеживает, что уже через год после запуска реформы цена земли в наиболее плодородных регионах поднимется до 5-6 тыс. долларов за гектар. Значительная часть земли арендована через процедуру эмфитевзиса. Это соглашение, согласно которому хозяин пая заранее получает от арендатора сумму, эквивалентную его рыночной стоимости (однако оценка, производимая по заказу арендатора, обычно занижается). В ответ пайщик оформляет обязательство передать пай в собственность плательщика после введения рыночного оборота земли. Именно по этому механизму забрано большинство земель «у бабушек», сельских люмпенов, а также жителей городов, которым земля в провинции обычно в тягость. Справка: По данным Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП), ежегодно по принципу «аренды на 49 лет» происходило около 200 тыс. сделок. При этом договор заключается таким образом, что арендодатель получает всю плату (якобы за все годы аренды) - наперед. Такая схема наиболее выгодна пожилым людям. При этом около 1,6 млн га паевой земли все еще принадлежит сельским пенсионерам, которые паи в аренду по разным причинам не сдали. В основном, так случилось потому, что эти земли просто не попали в поле зрения агромагнатов в силу того, что не представляют для тех ценности. Но есть между пенсионеров и те, кто упорно «дожил» до нынешнего закона, отказываясь сдавать в аренду по предлагаемым ценам. Теперь у них будет законная возможность продать или заложить эту землю. Эта бабушка не продала свой пай. Она героически дождалась закона о рынке земли. Теперь будет ей счастье? Еще 1 млн га «завис»: собственники этих паев умерли, так и не передав свои права никому, в т.ч. в наследство – потому что оформление последнего стоит дороже, чем прибыль от аренды. Часть из этого миллиона гектаров уже арендуется – но теперь, по логике закона, наследники (если они объявятся) могут потребовать пересмотра условий аренды. Часть земель вообще оказалась «ничьей» - в случае отсутствия претендентов ее также выставят на аукцион. По состоянию на 2017 г. 2,7 млн га приватизировано селянами для ведения личного хозяйства. В эту категорию попадают и земли, которые получают участники АТО. На эту землю не распространяется мораторий. 2224 тыс. га находятся (по данным 2017 г.) во владении 5 крупнейших агрохолдингов. Справка: По данным издания «Латифундист», агрохолдинг «Кернел» Андрея Веревского имеет земельный банк в 604,5 тыс. га. За ним шел UkrLandFarming Олега Бахматюка, владеющий до 570 тыс. га. На третьем месте – «Агропросперис» (AP Group; основан американским инвестфондом NCH Capital) с 430 тыс. га. Четвертое место – у «Мироновского хлебопродукта» Юрия Косюка (370 тыс. га), а пятое - у «Астарта-Киев» Виктора Иванчика и канадской финансовой группы Fairfax Financial Holdings Ltd (250 тыс. га). Всего же площадь земель, контролируемых топ-10 аграрных компаний, составляет 2891 тыс. га (почти 29 тыс. кв. км). Как видим хотя бы на примерах «Агропроспериса» и «Астарты», иностранный капитал давно и прочно получает доход с украинской земли. Теперь и бабушка, и Андрей Веревский станут полноценными землевладельцами. Найдите 10 отличий между ними... Государство владеет около 10 млн га. Именно за них, в первую очередь, развернется борьба покупателей. А между этих участков есть, например, земли военных частей, включая аэродромы и полигоны, земли заповедников, охранных зон памятников архитектуры и т.п. Интересный факт: Если в 2016 г. государственных и коммунальных земель в Украине было 10,5 млн га, то в октябре 2019-го данные Госгеокадастра показали, что таких земель осталось 9,4 млн. За три года куда-то «пропал» 1,1 млн га. По данным Украинского института анализа и менеджмента (УИАМП), прибыль от сдачи государственной земли сельхозназначения в аренду составляет 3 млрд грн. Также у государства нет информации о том, сколько паевых земель действительно украдено рейдерами. 5 млн га находятся в собственности или пользовании юридических лиц – в первую очередь, территориальных общин. Из-за незавершенности админреформы наблюдается значительная чересполосица земли, особенно между землями различных общин и землями, оставшимися в ведении государства. Ситуация с такой землей - одна из наиболее запутанных. Более 1,1 млн га составляют деградированные и техногенно загрязненные земли (сюда входит и Зона отчуждения ЧАЭС), 144,3 тыс. га – земли с нарушенным севооборотом, и 315,6 тыс. га – малопродуктивные угодья. «Для того, чтобы подступиться к решению земельного вопроса, очень не хватало экспертного и общественного обсуждения такой сложной проблематики, рассмотрения широкого спектра вариантов и альтернатив, разработки целостной государственно-политической «дорожной карты» и артикуляции неизбежных «красных линий» (лимитов владения, прав иностранцев и конечных бенефициаров) и т.п.», - указывает политолог Алексей Полтораков. По данным Всемирного Банка, в Украине эрозии подвержено более 6 млн га Наконец, важно понимать, что государство в условиях моратория все равно оставалось конечным хозяином всей сельхозземли, вне зависимости от формы собственности. В теории, Верховная Рада могла бы выгнать всех арендаторов в некий законодательный способ и «набрать новых», а равно и установить любые условия (ограничения или послабления) по владению и аренде земли. Подобная ситуация, в которой государство довлело над любой частной инициативой, непременно, нравилась и нравится гражданам с патерналистским мировоззрением, но никак не обнадеживает потенциальных инвесторов. В первую очередь – иностранных. Потому что отечественные агромагнаты давно и «красиво» приспособились к ситуации, и многие из них стали миллионерами и миллиардерами. Приход новых иностранных конкурентов, особенно из очень богатых стран Азии (об этом ниже) им невыгоден, а вот распродажа государственных земель и новая волна продажи паев, теперь уже «раз и навсегда» – вполне выгодна. Закон таков, и это закон… Основные положения принятого закона о рынке земли следующие. Первый и главный – запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения отменяется с 1 октября 2020 г. Владельцы паев, наконец-то, получат на них полноценное право. Безусловное право на покупку земли получат физлица-граждане Украины, компании, территориальные общины и, снова-таки, государство. Последнее очень важно для предупреждения скупки земель военного назначения или охранных зон. Так что никакого тотального отказа державы от своих земель не предусматривается. Действующие арендаторы получают приоритетное право на покупку земельного участка. По сути, закон узаконивает статус-кво в отношениях «пайщик-арендатор». При этом граждане могут выкупить участки на протяжение 5 лет без проведения торгов, если они занимаются сельским хозяйством и обладают данной землей по наследству, или же в результате переоформления права постоянного пользования (упомянутый эмфитевзис). Иностранцы и лица без гражданства могут получить право собственности на землю по праву наследования, но при этом они обязаны произвести отчуждение на протяжении года со дня вступления в права собственности. Судя по всему, это положение регламентирует наследование земли эмигрантами, потерявшими гражданство Украины. А если условный канадский наследник не продаст свой пай через год, его землю просто отберут? «Это положение довольно странное, - считает директор УИАМП Руслан Бортник, - Потому что не прописан механизм контроля за его соблюдением и дальнейшие действия власти. А что будет, если такой иностранный гражданин не продаст в указанный срок свой участок, аргументируя это отсутствием хорошей цены? У него конфискуют землю и продадут насильно? Первый же такой прецедент пойдет в международные суды, что лишний раз добавит негативного имиджа украинской земельной реформе. Впрочем, не исключено, что наши законодатели об этом вообще не думали, или же не боятся подобных последствий». Предельная концентрация земли в собственности устанавливается на уровне 35% территории объединенно-территориальной громады (ОТГ), 8% - области, 0,5% - страны. Но при этом выставлена показательно высокая планка концентрации – 200 тыс. га для одного владельца, что вызывает очень сильные споры и обоснованную критику. «Возьмем Киевскую область, - поясняет Руслан Бортник – Ее земельный фонд составляет 2,8 млн га. 8% - это 224 тыс. га. В полноценной частной собственности. Видимо, такие размеры латифундий не кажутся законодателям чрезмерными. Кроме того, теоретически можно представить, как некий инвестор покупает 200 тыс. га как физлицо, еще 200 тысяч – через свою компанию, и еще 200 – через систему аффилированных фирм. Таким образом, в руках одного олигарха может сконцентрироваться чуть ли не под миллион гектаров. В странах ЕС такого нет – там, максимум, можно владеть до 500 га земли. И это не в маленьких странах, а в государствах, сопоставимых с Украиной в нынешних границах». Со стороны юридического сообщества также раздаются негативные комментарии экспертов. Так, представитель Ассоциации украинских юристов Николай Марченко подчеркивает, что Ассоциация «с 1991 года выступает за рынок земли с ограничением максимального количества земельных ресурсов для одного владельца и налоговыми механизмами стимулирования средних землевладельцев». Он также подчеркивает отсутствие реального контроля и механизма проверки потенциальных инвесторов, которые могут скупать землю непрямым путем, обходя даже прописанные ограничения. Власть в ответ успокаивает: дескать, главное, что «процесс пошел», а дальше будем править «по ходу пьесы». «Когда мы говорим об ограничении и по стране, и по областям, и по ОТГ, я прошу обратить внимание, что эти вопросы будут еще не раз обсуждаться между первым и вторым чтением» - заверял коллег и представителей СМИ один из авторов законопроекта, председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский. Николай Сольский недаром так лоббирует этот закон - наверное, уже присмотрел себе новые земли Справка: Сольский является классическим латифундистом. С 2007 г. он занимается аграрным бизнесом. В настоящее время основной его актив (на правах с несколькими партнерами) - «Украинский аграрный холдинг» (УАХ), специализирующийся на выращивании зерновых, молочном животноводстве, услугах элеваторов и железнодорожных перевозках зерна. Земельный банк УАХ составляет около 51 тыс. га в Киевской, Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях (30 место в списке крупнейших агрохолдингов). Компания ежегодно производит до 350 тыс. т кукурузы и до 60 тыс. т сои. Что касается вопроса о покупке земли иностранцами, то пока что в законе прописана норма, что юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы, и которые арендуют или пользуются землей в Украине правах эмифтезиса более трех лет, смогут ее приобрести, а новые покупатели из числа иностранных компаний (такого стажа не имеющие) – только с 1 января 2024 года. Интересно, что таким образом явно дискриминируются права иностранцев и иностранных компаний, которые взяли землю в аренду за последние три года. Почему было сделано исключение именно в три, а не в два или в один год, непонятно. За три года такие владельцы могли показать себя как добросовестными владельцами, так и истощить землю. Однако добросовестным владельцам права на приоритетную покупку участка не предоставлено. Что это, как не экспроприация, и какова может быть ее мотивация? Руслан Бортник предполагает, что под столь четко прописанным ограничением может крыться попытка вытеснить с украинского агрорынка саудовскую компанию SALIC UK. Саудовцы в сентябре 2018 г. купили обанкротившийся агрохолдинг «Мрія», пребывавший в подвешенном состоянии с 2014-го. Соглашение с Саудовской Аравией было достигнуто во время визита Петра Порошенко в Эр-Рияд. По словам пятого президента, заход SALIC UK на рынок стал крупнейшей иностранной инвестицией в сельское хозяйство за всю историю Украины. Справка: SALIC UK является дочерней компанией Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, принадлежащей Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия – т.е., действительно, государственной компанией. Саудовская Аравия является крупнейшим покупателем украинского ячменя. При этом дочерняя компанией SALIC - Continental Farmers Group (CFG) – работает в Украине с 2006 года, обрабатывая 45 тыс. га во Львовской и Тернопольской областях. Mriya Farming PLC обрабатывает 150 тыс. га в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областях. Таким образом, единый земельный банк саудовцев составляет почти 200 тыс. га, что уверенно ставит их на шестое место в рейтинге крупнейших агрохолдингов Украины (см. выше). В сентябре 2018 г. независимый директор Mriya Farming PLC Алексей Павленко заявил, что в течение следующих 2 лет SALIC UK планирует инвестировать более 150 млн долларов в оборудование, инфраструктуру, технологии и консолидацию земельного банка агрохолдинга. Еще одни крупные инвесторы, зашедшие на украинский агрорынок за последние 3 года – китайцы. В декабре 2017 г. появилась информация, что Академия аграрных наук рассчитается за консалтинговые услуги со стороны Chinese Agricultural Corporation Huan Fan Qu передачей части принадлежащего ей земельного фонда на Херсонщине (по оценке 1 га в 1150 долларов) в пользование этой китайской корпорации сроком на 49 лет по договору эмфитевзиса. В самой академии опровергали эту информацию, признавая сам факт договора с китайцами и приезд в Украину, минимум, 3 тысяч специалистов из Поднебесной для реализации проекта по «консалтинговым услугам». То ли китайцы, то ли украинцы на поле - не разберешь. Как и всю эту историю с арендой земли у Аграрной академии Справка: В распоряжении Академии аграрных наук находится 465 тыс. га земель, в т.ч. 364 тыс. га пашни. Отметим также, что в законе почему-то не указана исходная дата, от которой будут рассчитываться эти три года: дата принятия закона в первом чтении, во втором, дата вступления в силу или какая-либо иная. «Нужно с огромной осторожностью подходить к возможности покупать землю транснациональными корпорациями и китайскими компаниями, - подчеркивает директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Никанорова Сергей Пархоменко, - Скупив землю, то или иное государство может взять под контроль часть страны, и начать влиять на правительство и курс государства». Учитывая чувствительность этого аспекта реформы, президент Зеленский заявил, что вопрос о владении землей иностранцами (не уточняя при этом – «старыми» или «новыми») - будет вынесен на референдум, и решение принято только после этого. Но если в своем телеобращении гарант утверждал, что референдум проведут между первым и вторым чтениями закона, и это подтвердил глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, то уже вечером 14 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что референдум будет проведен не между чтениями, а «до 2024 года» – после принятия закона о самом референдуме, но до даты выхода на рынок земли «новых иностранцев». Не сложно догадаться, что к тому времени земли для «пришельцев» почти не останется. Это автоматически снимает пресловутые опасения о «скупке и вывозе из Украины чернозема». Иностранные скупщики намечают, какую землицу прихватить? Справка: Согласно опросу «Рейтинга», 68% считают, что землю можно продавать фермерам, уже работающим на ней, 61% – всем гражданам Украины, около 40% – госкомпаниям и украинским агрохолдингам. 70% считают, что владельцы паев должны получить право продавать или дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Продажу иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10%. Для малых фермеров обещают программу дешевых кредитов на покупку земли. В бюджете на 2020 год для этого предусмотрено 4,4 млрд грн. Столь небольшая сумма прописана потому, говорят в правительстве, что рынок начнет работать только в три последних месяца года. В дополнение к закону о запуске рынка земли был принят и иной закон – о возвращении сельским, поселковым и городским советам полномочий по управлению землями местных общин за пределами населенных пунктов. Это право они потеряли с 1 января 2002 года. Интересный факт: В пояснительной записке к закону сказано, что «органы местного самоуправления в настоящее время контролируют только около десятой части неприватизированных земель». Одновременно зашла речь о ликвидации Геокадастра (пятого по числу чиновников гражданского ведомства в Украине). Его работа названа неэффективной, и часто не отвечающей интересам общин. Геокадастр должен будет заменить некий «сервисный орган, который будет заниматься кадастровой деятельностью и геопространственными данными». «Ключевой проблемой, с решения которой нужно было начинать, видится отсутствие целостного всеукраинского земельного кадастра, согласованного профильными ведомствами (начиная с профильной кадастровой службы, и заканчивая Минобороны или Агентством лесных ресурсов), дополнительно верифицированного с соответствующими базами данных – нотариальных и пр. – указывает Алексей Полтораков, - Тем более, «за скобками» остались вопросы, связанные с землями в Крыму и/или на оккупированном Донбассе».

Геокадастр больше не нужен? А полноценного кадастра так и нет... Некоторые «подводные камни» и хитрости закона Если оставить рассуждения о том, что земля вообще не должна продаваться, и посмотреть на принятый документ объективно, то вырисовываются несколько важнейших моментов, которые в нем не учтены – сознательно или нет. «Две базовые проблемы, которые порождает этот закон, очевидны - это угрозы закрепления господства латифундистов и еще большего увеличения их влияния, а также возможность узурпации рынка иностранным капиталом. Обе проблемы идут «рука об руку», и хотя интересы украинских агрохолдингов могут расходиться с интересами международных корпораций, это только лишь «внутренние разборки», никак не способствующие экономической, социальной и политической безопасности страны», - уверен Николай Марченко. К примеру, в законе указано, что распоряжаться землей могут юридические лица, созданные и действующие по законодательству Украины. Вроде бы все логично и патриотично. Но наше законодательство позволяет и иностранцам, и лицам без гражданства быть учредителями, участниками и собственниками украинского бизнеса. Если это противоречие не отрегулируют, это будет означать, что между учредителей могут рано или поздно оказаться и россияне (тем более, непрямым образом), и «офшорные инвесторы» - о запрете покупать землю компаниям с офшорной юрисдикцией, конечно же, в законе также не сказано. «В условиях войны наиболее опасными являются моменты, связанные с возможностью скупки земли гражданами страны-агрессора или ее агентурой, - указывает Сергей Пархоменко, - Потому что кто даст гарантию, что за условной кипрской компанией не стоит тот или иной гражданин РФ? Или что компании, к примеру, Фирташа скупят часть земельного фонда? Или что землю скупит Курченко через своих подставных лиц – граждан Украины? А в совокупности с возможностью внедрения двойного гражданства никакие ограничения для покупки иностранными гражданами земли вообще действовать не будут».

Народ против «В данный момент ключевой внешней угрозой видится прежде только российский фактор. Однако его довольно высокая роль и значимость не должны затенять подобные риски и угрозы, которые таят в себе, скажем, венгерский и/или румынский фактор, - добавляет Алексей Полтораков, - довольно вспомнить хотя бы «казус Паланки» - когда действительно «подарив» Молдове участок украинской земли на берегу Дуная, мы тем самым создали себе перспективного геостратегического конкурента нашим торгово-экономическим интересам на Дунае. Не повторится ли подобная ситуация еще с каким-нибудь соседом Украины?» Понимая серьезность подобных опасений, высказываемых и экспертами, и оппозицией, уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко поспешил заверить, что обе угрозы будут учтены. «Россияне в принципе не обсуждаются, - заявил он в интервью «Интерфакс-Украина», - Они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю. Если по каким-то механизмам где-то появляются россияне, мы осуществляем спецконфискацию в доход государства. В законе эта санкционная норма будет четко прописана». По поводу офшоров он также успокаивает: дескать, «у нас будут прямые корпоративные отношения. То есть, не офшор на Кипре, потом еще один офшор, а потом какое-то лицо будет основателем». Другой пример «хитрости» в законе: если землю с аукциона покупает государство или территориальные общины, то для этого привлекаются средства государственного или местного бюджетов. По сути, земля будет покупаться у самих себя – а проще говоря, раздаваться, т.к. государство всегда (если действительно заинтересовано) выиграет у частного владельца за счет привлечения бюджетных денег. Очень важным «упущением» (если это упущение) является не прописывание в законе принципов, по которым может быть изменено целевое назначение участка. И это касается не только угрозы застройки этой земли или распашки территорий заповедников, а и важнейшей проблемы выращивания истощающих почву культур – в первую очередь, рапса. Энергетическими культурами уже засажены миллионы гектаров в стране. Никакой мораторий этому не помешал. Доход с них получают не гипотетические китайцы или американцы, а украинские агрохолдинги. И вполне может настать тот день, когда площади под тем же рапсом увеличатся настолько, что это будет иметь действительно критические последствия для продовольственной безопасности, экологической и социальной ситуации в стране. Справка: В 2018/19 маркетинговом году площади под рапсом в Украине выросли на 62% - до 1,3 млн га, что является рекордным показателем за 9 лет. Также в законопроекте нет понятия «особо ценные земли». С точки зрения продуманной, патриотичной и долгосрочной государственной политики определение критериев таких земель должно было стать одним из базовых при подготовке закона. Но это при условии, что не ставится цель распродать все в пользу конкретных бенефициаров. Что можно и нужно изменить ко второму чтению Уже сейчас «слуги народа» заявляют о более чем 110 правках в законопроект. И их число будет расти. Можно прогнозировать, что эти правки точно затронут самые громко обсуждаемые вопросы – условия участия иностранных граждан в покупке земли и концентрации гектаров в руках одного владельца. Планку, наверное, все же снизят, но латифундисты и их лоббисты в Раде будут этому всячески упрямиться. Тут нужно максимальное давление фермерских ассоциаций и общественности. Справка: В Украине только 5 компаний имеют в обработке площади сверх предела в 0,5% сельскохозяйственных земель. Не менее важно было бы внести и поправки, способствующие банковскому кредитованию мелкого и среднего фермерства – как владельцев паев, так и арендаторов. Потому что в нынешней ситуации, когда фермеры истощены финансово, их техника обычно часто заложена-перезаложена, а сами они висят на «крючках» у владельцев банковского капитала, говорить о свободной конкуренции на рынке земли невозможно. Тяжела ноша украинского фермера. Куда ему до Веревского, Сольского и саудовцев? «Отсутствие в проекте закона национального земельного банка является большим минусом, с точки зрения Ассоциации украинских юристов. Такой банк мог бы стать стратегическим инвестиционным механизмом для национальной экономики. Но это не сделано, и, судя по всему, не сделано сознательно», - уверен Николай Марченко. Нужно также вернуть в закон понятие «особо ценной земли», прописать обязательства по севообороту, механизм контроля над плодородием почвы, ограничить площадь посевов под культуры, истощающие почву. Одновременно следует подвергнуть отчуждению в госсобственность или собственность общин незаконно распаеванные берега водоемов, охранные зоны, леса. Логичнее было бы начать продажу земли с малопродуктивных участков, находящихся в государственной собственности. Их можно было бы продавать даже по низким ценам – если хозяин согласен соблюдать севооборот и гарантировать рекультивацию. В конце концов, пусть на этих землях возникают усадьбы зеленого туризма – вероятно, под это значительная часть инвесторов согласится купить такие участки. Ничего страшного нет и в том, чтоб законодательно закрепить принцип наивысшей цены за черноземные участки. В этих случаях гарантии со стороны покупателя должны быть максимальными. Кроме того, запускать рынок земли следовало бы только после завершения территориальной реформы – чтобы не было «ничейных» земель между общинами. Хаос в землевладении - последствие отложенной на 30 лет реформы рынка земли Последний шанс не повторить ошибок прошлого Не все эксперты считают, что закон однозначно плох. Так, Алексей Полтораков считает позитивом тот факт, что «начало практического решения такой сложной и неоднозначной проблемы власть не стала оттягивать до последнего, а инициировала, пока ее рейтинги еще довольно высоки, чтобы аргументы и доводы могли быть услышанными и воспринятыми, пусть и во многом негативно». «Проблема уже давно не просто назрела, а перезрела, превратившись в фактор замедления и осложнения постиндустриального развития Украины и недоверия внешних инвесторов к бизнес-климату в стране», - уверен политолог. Правительство в этой ситуации, как ему и положено, говорит о радужных перспективах после начала действия закона: о привлечении инвестиций, снятии напряжения в отношениях с МВФ, новых поступлениях в бюджет за счет продажи земли, и даже о заинтересованности собственников в долгосрочных проектах, что автоматически должно предусматривать бережное отношение к сохранности плодородия почв. Все это так. В теории. На практике же Украина окончательно превращается в страну не мелких и средних фермеров, а страну латифундистов. Собственно, ничего нового: так уже было - вначале при Речи Посполитой, а потом при Российской Империи. Оба раза все закончилось восстаниями и революциями… И из текста закона, и из маневров вокруг референдума об участии иностранцев становится очевидной его направленность на обслуживание интересов отечественных агромагнатов, и фактическое узаконивание статус-кво на рынке земли - с устранением ставшего ненужным препятствия в виде моратория, а заодно и некоторых опасных конкурентов. Тем более, в стране нет серьезных левых и/или аграрных партий, которые могли бы возглавить полноценное сопротивление дальнейшей концентрации земли и перераспределению оставшихся земельных ресурсов. Спокойно земельная реформа не пройдет. Зеленский может начинать прощаться с популярностью в широких слоях населения. Хотя не все сразу... Возможен ли в связи с этим некий «агарный майдан»? Думается, что как организованное движение – нет. Но как фактор, негативно влияющий на стабильность и слава власти и лично президента Зеленского – непременно. Земельный вопрос, в той или иной степени, всегда является «роковым» для правителя, который за него берется. «К революции земельный вопрос не приведет. Протесты могут быть разве что в формате, в котором проходил «налоговый майдан» в 2010 году. К полноценной революции может привести только сдача наших интересов перед Россией и капитуляция перед ней», - уверен Сергей Пархоменко. «Власть «почешется», когда ее рейтинги упадут ниже 50%. Пока там уверены, что все у них будет хорошо», - считает Руслан Бортник. «В контексте высокого политико-социального напряжения потенциальный «земельный майдан» может дополнительно усилить, а в чем-то даже стимулировать, протестные настроения, - указывает Алексей Полтораков, - Тем более, с учетом того, что на выборах за «зеленую команду» в основном голосовал именно протестный электорат (ввиду отсутствия возможности проголосовать «против всех») – тогда как явные и стойкие симпатики «зеленой команды» составляют однозначное меньшинство». Уже начиная с этой зимы, а тем более после запуска рынка земли, Украину ожидают серьезные потрясения и конфликты в сельской местности, а оппозиция Зеленскому уже получила очень серьезный и практически надежный козырь. Даже если бы он и «слуги» были предельно чисты и предусмотрительны в своих намерениях, земельная реформа в нашей постколхозной стране не придала бы им популярности. А уж с законом, написанным в интересах латифундистов, эта слава просто обречена на падение. Павел Ковалев Сводка.нет - Новости Украины и Мира



новости украины что земли или это тыс Теги: экономика