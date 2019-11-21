Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С целью почтения памяти на должном уровне жертв Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа и массового голода 1921-1923 и 1946-1947 годов, утвержден соответствующий план мероприятий", - говорится в сообщении.

В частности, 23 ноября состоятся траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей.

В 16:00 будет объявлена ​​минута молчания в память жертв голодоморов, а также проведена всеукраинская акция «Зажги свечу». В это время каждый желающий может присоединиться к акции и установить свечу на подоконнике.

В этот день на территории Киева приспустят флаги и ограничат развлекательные мероприятия, внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

В храмах 23 ноября отслужат поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине.

А накануне, 22 ноября, в Центральной библиотеке им. Т. Г. Шевченко для детей Киева будет организована встреча-реквием «Голод 33-го - боль души и память сердца». В этот же день состоятся лекции и просмотр документального фильма в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость».

До 30 ноября будет проходить выставка-реквием «Не погаснет в сердце памяти свеча» в Городской специализированной молодежной библиотеке «Молодая гвардия».

До 29 ноября в Государственном архиве г. Киева пройдет выставка архивных документов «Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине».

Также в ноябре организуют показы документально-хроникальных фильмов: украинской драмы режиссера Олеся Янчука «Голод-33» (1991) по мотивам повести Василия Барки «Желтый князь» и документальной ленты режиссера, писательницы и журналистки Анны Гин «Жернова» (2008) в коммунальных кинотеатрах сети КП «Киевкинофильм».

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