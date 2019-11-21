Такое решение принято на заседании в среду, сообщает пресс-служба Минобразования и науки.

«Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике. Сейчас как раз завершается подготовка программы полярных исследований Украины на 2021-2030 годы, где мы уже учтем наличие собственного судна», - отметила министр образования и науки Анна Новоса

На приобретение судна правительство выделило 252 млн гривень. Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца ХХ века Украина не имеет судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции «Академик Вернадский».

«Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые, конечно же, не являются полноценными "плавучими лабораториями ". Покупка собственного судна и возобновление научных рейсов очень усиливают наши научные возможности. Также мы сможем создавать логистические консорциумы со странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют собственного флота», - отметил он.

По словам Дикого, возобновление рейсов также актуально с точки зрения политики и экономики. Ведь Украина имеет международные обязательства по изучению Южного океана и ведет там успешный рыболовный промысел.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира