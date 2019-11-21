Обновленный рейтинг обнародовала компания Henley&Partners на сайте QNI.

Отмечается, что Украина занимает 75-ю позицию с показателем 38,2%. Согласно данным, за последний год Украина поднялась на пять позиций.

Самые близкие "соседи" Украины в рейтинге - это Республика Никарагуа (74-е место) и Турция (76-е).

На первой позиции Франция с оценкой 83,5%. Далее с одинаковыми показателями в 82,8% - Германия и Нидерланды. Аутсайдеры рейтинга - Афганистан (15,4%) и Сомали (13,8%).

Всего в рейтинге представлено 160 стран.

Индекс QNI (Quality of Nationality Index) анализирует массив статистических данных для предоставления объективной картины о возможностях и ограничениях каждого гражданства. Индекс рассматривает как внутренние факторы (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах), которые влияют на качественные показатели того или иного гражданства.

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