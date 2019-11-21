До України повернулись незаконно захоплені РФ кораблі RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Зеленский: За возврат кораблей ничего не обещал • Отопление не подорожает из-за отмены ограничения на тарифы - Гончарук • Украинские ученые впервые за 20 лет получат ледокол для исследования Антарктиды • Украина поднялась на пять позиций в Индексе гражданств мира • К концу недели в Украине существенно похолодает • День памяти жертв Голодомора в Киеве: план мероприятий • Закон о земле: подводные камни, страхи и мифывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: ВМС, корабли, катера. До України повернулись незаконно захоплені РФ кораблі 183ВМС, корабли, катера. 20 листопада до порту Очаків Миколаївської області прибули малі броньовані артилерійські катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу», які під час мирного переходу до свого порту у листопаді 2018 року були підступно атаковані та незаконно захоплені у полон надводними силами Російської Федерації.

По поверненню, судна проходять первинний огляд з метою перевірки технічного стану, наявності відповідних агрегатів, обладнання та виявлення вибухонебезпечних предметів та хіміко-біологічних небезпек. На кораблях відсутня частина озброєння та обладнання.

-Вже найближчим часом, з метою визначення ступенів пошкоджень, малі броньовані артилерійські катери та буксир підлягатимуть більш детальній перевірці, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України адмірал Ігор Воронченко.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі незаконного захоплення у полон українських військових моряків. Відповідно до судового рішення, Росію було зобов’язано звільнити три українських судна та їх екіпажі.

Огляд повернених короблів здійснив також президент Володимир Зеленський. Фоторепортажи Популярные теги аннексия Крыма, концерты, мода, Динамо, технологии, протесты, фотография, военная техника, депутаты, авиация, фотоподборки, зима, досуг, Путин, знаменитости, самолеты, война, политики, цирк, Россия, Майдан, политика, выставки, футбол, фестивали, туризм, Саакашвили, спорт, портрет, культура, Донбасс, выборы, животные, Одесса, катастрофы, полиция, #Євромайдан, парады, джаз, учения, мир, женщины, Карпаты, солдат, люди, общество, Сергей Смоленцев, НАТО, тест-драйв, путешествия, корабли, юмор, суд, заводы, живопись, Шахтер, оккупация, Киев, транспорт, Верховная Рада, праздники, искусство, уикенд, архитектура, Дмитрий Дятлов, Нацгвардия, традиции, фотографы, природа, стихийные бедствия, Порошенко, митинги, столкновения, музыка, ЗСУ, марш, вера, пейзажи, беспорядки, АТО, дизайн, дети, ВМС, акции, город, милиция, фотопроект, автомобили, Львов, фотоконкурсы, церковь, Львів, соревнования, кошки, экология, США, Александр Зубко, история, бизнес, ВСУ Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис аннексия Крыма, концерты, мода, Динамо, технологии, протесты, фотография, военная техника, депутаты, авиация, фотоподборки, зима, досуг, Путин, знаменитости, самолеты, война, политики, цирк, Россия, Майдан, политика, выставки, футбол, фестивали, туризм, Саакашвили, спорт, портрет, культура, Донбасс, выборы, животные, Одесса, катастрофы, полиция, #Євромайдан, парады, джаз, учения, мир, женщины, Карпаты, солдат, люди, общество, Сергей Смоленцев, НАТО, тест-драйв, путешествия, корабли, юмор, суд, заводы, живопись, Шахтер, оккупация, Киев, транспорт, Верховная Рада, праздники, искусство, уикенд, архитектура, Дмитрий Дятлов, Нацгвардия, традиции, фотографы, природа, стихийные бедствия, Порошенко, митинги, столкновения, музыка, ЗСУ, марш, вера, пейзажи, беспорядки, АТО, дизайн, дети, ВМС, акции, город, милиция, фотопроект, автомобили, Львов, фотоконкурсы, церковь, Львів, соревнования, кошки, экология, США, Александр Зубко, история, бизнес, ВСУВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи ВМС ЗС України Миколаївська обл., Україна 21.11.2019



новости украины україни захоплені незаконно киеве все Теги: экономика