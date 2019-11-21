21 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Зеленский: За возврат кораблей ничего не обещал • Отопление не подорожает из-за отмены ограничения на тарифы - Гончарук • Украинские ученые впервые за 20 лет получат ледокол для исследования Антарктиды • Украина поднялась на пять позиций в Индексе гражданств мира • К концу недели в Украине существенно похолодает • День памяти жертв Голодомора в Киеве: план мероприятий • Закон о земле: подводные камни, страхи и мифывсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: история, революции, Майдан, Евромайдан, годовщина. 21 ноября 41история, революции, Майдан, Евромайдан, годовщина. 21 листопада уперше використали термін Євромайдан. Того дня на Майдан Незалежності вийшли понад тисяча людей — вони протестували проти призупинення урядом підготовки до угоди Україна-ЄС. За 8 днів акцію протесту розігнали силою, що стало початком революції. Це — перші кадри hromadske з Євромайдану, які зняв Богдан Кутєпов. Фоторепортажи Популярные теги Александр Зубко, праздники, транспорт, полиция, солдат, заводы, стихийные бедствия, концерты, цирк, АТО, столкновения, туризм, фотопроект, ЗСУ, Путин, архитектура, Киев, уикенд, политики, культура, марш, музыка, путешествия, живопись, фотоподборки, #Євромайдан, Одесса, военная техника, Верховная Рада, Порошенко, выставки, зима, технологии, фотография, Сергей Смоленцев, корабли, бизнес, экология, НАТО, портрет, катастрофы, животные, джаз, мир, митинги, Львов, пейзажи, Динамо, Россия, знаменитости, кошки, футбол, Донбасс, беспорядки, вера, депутаты, акции, общество, протесты, политика, выборы, дети, оккупация, ВСУ, Майдан, Шахтер, мода, люди, война, милиция, самолеты, спорт, женщины, соревнования, фотоконкурсы, парады, суд, юмор, автомобили, природа, история, авиация, Карпаты, фотографы, учения, досуг, Дмитрий Дятлов, США, ВМС, традиции, искусство, дизайн, церковь, тест-драйв, Нацгвардия, Саакашвили, город, аннексия Крыма, Львів, фестивали Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Александр Зубко, праздники, транспорт, полиция, солдат, заводы, стихийные бедствия, концерты, цирк, АТО, столкновения, туризм, фотопроект, ЗСУ, Путин, архитектура, Киев, уикенд, политики, культура, марш, музыка, путешествия, живопись, фотоподборки, #Євромайдан, Одесса, военная техника, Верховная Рада, Порошенко, выставки, зима, технологии, фотография, Сергей Смоленцев, корабли, бизнес, экология, НАТО, портрет, катастрофы, животные, джаз, мир, митинги, Львов, пейзажи, Динамо, Россия, знаменитости, кошки, футбол, Донбасс, беспорядки, вера, депутаты, акции, общество, протесты, политика, выборы, дети, оккупация, ВСУ, Майдан, Шахтер, мода, люди, война, милиция, самолеты, спорт, женщины, соревнования, фотоконкурсы, парады, суд, юмор, автомобили, природа, история, авиация, Карпаты, фотографы, учения, досуг, Дмитрий Дятлов, США, ВМС, традиции, искусство, дизайн, церковь, тест-драйв, Нацгвардия, Саакашвили, город, аннексия Крыма, Львів, фестивалиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи 21 листопада уперше використали термін Євромайдан. Того дня на Майдан Незалежності вийшли понад тисяча людей — вони протестували проти призупинення урядом підготовки до угоди Україна-ЄС. За 8 днів акцію протесту розігнали силою, що стало початком революції. Це — перші кадри hromadske з Євромайдану, які зняв Богдан Кутєпов. 21.11.2019



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