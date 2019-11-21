Президент обещает восстановить корабли в течение трех месяцев, а Россию попросить вернуть снятое оборудование. Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал докладную записку на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко о состоянии возвращенных Россией Украине кораблей. Ранее Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, следовательно они идут на буксире, а не своим ходом. Согласно опубликованным данным, на катерах отсутствуют: - радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ); - радиостанции Motorola; радиостанции ICOM; - станции космической связи IRIDIUM; - РЛС Furuno; сняты и/или разбиты системы распознавания; - вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас; - надувная лодка с двумя моторами; - магнитный компас и гирокомпас; - надувной плот; - огнетушители; - фонари освещения и аккумуляторы; - аварийный буй; - запчасти; - кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель; - унитаз; - вся документация; - прочее. Как отмечается, у катера Бердянск снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель. На буксире Яны Капу отсутствуют: - снято все радиооборудование, как и на катерах; - разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке; - частично разобрана универсальная система водяной защиты; - разобрана топливная аппаратура; - отсутствуют розетки и плафоны; - в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина; - сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания; - фальшборта частично разрушены; отсутствует часть мачты; вся документация; - прочее. Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.



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