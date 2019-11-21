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Опубликован список снятого оборудования с украинских кораблей
21.11.2019 14:16
Президент обещает восстановить корабли в течение трех месяцев, а Россию попросить вернуть снятое оборудование.  

Ykraina_Korabli-21.11.19

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал докладную записку на имя командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко о состоянии возвращенных Россией Украине кораблей. Ранее Воронченко заявил, что россияне "угробили" корабли, следовательно они идут на буксире, а не своим ходом.

Согласно опубликованным данным, на катерах отсутствуют:

- радиостанции Harris (коротковолновая и УКВ);

- радиостанции Motorola; радиостанции ICOM;

- станции космической связи IRIDIUM;

- РЛС Furuno; сняты и/или разбиты системы распознавания;

- вооружение (кроме 30-мм артустановки) и весь боезапас;

- надувная лодка с двумя моторами;

- магнитный компас и гирокомпас;

- надувной плот;

- огнетушители;

- фонари освещения и аккумуляторы;

- аварийный буй;

- запчасти;

- кухонная плита, вытяжка и проточный нагреватель;

- унитаз;

- вся документация;

- прочее.

Как отмечается, у катера Бердянск снарядами пробита бронерубка и машинное отделение, также поврежден левый двигатель.

На буксире Яны Капу отсутствуют:

- снято все радиооборудование, как и на катерах;

- разбиты и вскрыты все приборы в ходовой рубке;

- частично разобрана универсальная система водяной защиты;

- разобрана топливная аппаратура;

- отсутствуют розетки и плафоны;

- в машинном отделении - заделанная пластырем с раздвижным упором пробоина;

- сняты все кабели, в т.ч. кабель берегового питания;

- фальшборта частично разрушены; отсутствует часть мачты; вся документация;

- прочее.

Как сообщалось, корабли прибыли в Очаков Николаевской области накануне вечером. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россию попросят вернуть снятое оборудование, а на восстановление судов уйдет около трех месяцев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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