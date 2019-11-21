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КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского
21.11.2019 14:34
Конституционный суд признал инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №1016 об уполномоченных Верховной Рады таким, что не отвечает ч. 1 ст. 157 Конституции.

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Об этом сообщает пресс-служба суда.

Законопроектом предлагалось внести изменения в Конституцию, позволяющие парламенту выбирать своих уполномоченных, которые следили б за исполнением законов в определенных сферах. Статус этих уполномоченных должен был определяться специальным законом.

Конституционный суд счел такое расширение полномочий Рады необоснованным. Согласно выводу КСУ, оно может привести к юридической неопределенности, сужению полномочий омбудсмена, а также нарушению баланса между ветвями власти.

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