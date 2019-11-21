Об этом сообщает портал национального телерадиовещания LSM.

"NEPLP принял решение приостановить вещание девяти телеканалов в Латвии. Решение основано на том факте, что эти каналы принадлежат холдингу, реальным бенефициаром которого является Юрий Ковальчук, включенный в санкции Совета ЕС за подрыв территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Запрет на вещание телеканалов будет действовать до тех пор, пока Ковальчук будет оставаться под санкциями.

Под запрет попали, в основным, «нишевые» телеканалы: «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе»; кино-каналы - «Дом Кино», «Дом Кино Премиум»; а также один из старейших информационно-развлекательных каналов РФ «Петербург-Пятый канал».

Юрий Ковальчук попал под санкции ЕС в июле 2014 года. Тогда в официальном заявлении Евросоюза, в частности, указывалось, что «Национальная медиагруппа», принадлежащая бизнесмену из близкого круга президента РФ, «контролирует телеканалы, активно проводящие политику российского правительства по дестабилизации Украины».

Совет ЕС продлил свои санкции до 15 марта. Они касаются 170 физических и 44 юридических лиц. Режим санкций включает в себя запрет на въезд в страны-члены ЕС и замораживание средств. Санкции были введены в отношении деятельности человека и бизнеса, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

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