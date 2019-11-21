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В Кремле заявили, что российских войск на Донбассе “нет и не было”
21.11.2019 15:29
Дмитрий Песков сделал очередное заявление.  

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “российских войск на Донбассе нет и не было никогда”. Об этом сообщают росСМИ.

По информации российских журналистов, Песков не стал скрывать, что РФ имеет довольно каналов связи и знает все нюансы войны на Донбассе. Российских войск в Донбассе не было никогда. Но это не значит, что наши военные не имеют каналов для получения информации о прилегающих регионах к нашим границам. Это абсолютно нормальная практика, - сказал Песков.

Отмечается, что такое заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, какие именно военные сообщают Путину об обстреле на Донбассе, если, по официальной версии, российских войск там якобы нет.

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