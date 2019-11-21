Он установлен в честь начала двух знаменательных и судьбоносных событий в новейшей украинской истории: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

День Достоинства и Свободы стал своеобразным преемником Дня Свободы, который отмечался в честь Оранжевой революции с 2005 по 2011 годы 22 ноября, но впоследствии был отменен.

Именно 21 ноября 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Попрание законодательно закрепленных приоритетов внешней политики Украины, которым собственно и было Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, вызвало возмущение украинцев.

Для украинского общества стало очевидным, что страна быстро движется к полному авторитаризму с его пренебрежением к основополагающим правам человека, тотальной коррупцией, произволом правоохранительных органов, репрессиями и террором. Именно это и заставило украинцев выйти сначала на улицы Киева, а затем и других городов Украины.

События разворачивались быстро и драматично - от мирных собраний студентов до массовых митингов, горящих шин, «коктейлей Молотова» и брусчатки, ставшей оружием в руках протестующих.

Но самым трагическим было то, что в этот раз, в отличие от событий Оранжевой революции, отстаивание собственного достоинства и свободы стоило украинцам 106 убитых и более 2 тыс. раненых. И это была только цена трех месяцев Евромайдана.

Преступная власть, падая, сделала все, чтобы потянуть за собой в небытие и Украину, отдав ее на откуп «большому брату» - аннексированный Крым, война на Донбассе, безумное сопротивление коррумпированного чиновничества внутри страны, хроническая золотая чесотка олигархата - все это реалии сегодняшней Украины.

Но стоит также помнить, что выбранный украинским народом путь хотя и тяжелый, но необратимый - события, начавшиеся у монумента Независимости вечером 21 ноября 2013 года, продолжаются до сих пор.

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