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Помпео собирается в отставку - Time
21.11.2019 16:05
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил трем влиятельным представителям Республиканской партии, что планирует покинуть свой пост, поскольку намерен участвовать в выборах в Сенат от штата Канзас в следующем году.

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Об этом сообщает Time.

Помпео «планировал оставаться на посту госсекретаря до весны следующего года, однако последние события, в частности слушания относительно импичмента президента в Конгрессе, вредят его репутации и ухудшают отношения с Трампом». Поэтому время отставки Помпео будет определяться его способностью найти для этого наиболее удобный способ. Пока неизвестно, обсуждал ли он этот вопрос с президентом, хотя слухи о его намерениях участвовать в избирательной кампании ходят давно.

Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти из администрации. Теперь они отказываются комментировать информацию об отставке.

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