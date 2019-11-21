Деловые Сводки
|Помпео собирается в отставку - Time
|21.11.2019 16:05
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Об этом сообщает Time.
Помпео «планировал оставаться на посту госсекретаря до весны следующего года, однако последние события, в частности слушания относительно импичмента президента в Конгрессе, вредят его репутации и ухудшают отношения с Трампом». Поэтому время отставки Помпео будет определяться его способностью найти для этого наиболее удобный способ. Пока неизвестно, обсуждал ли он этот вопрос с президентом, хотя слухи о его намерениях участвовать в избирательной кампании ходят давно.
Помощники Помпео ранее отрицали, что он планировал уйти из администрации. Теперь они отказываются комментировать информацию об отставке.