Министерство финансов подсчитало, во сколько стране обходится содержание студентов, которые учатся за счет государства.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Анализ показал, что подготовка специалистов вузами сконцентрирована в 5 регионах: в Киеве и Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

На эти 5 регионов приходится 50% высших учебных заведений, получающих средства из государственного бюджета. Эти учреждения обучают более 59% процентов студентов по госзаказу, на подготовку которых приходится более 65% расходов государственного бюджета. Средние расчетные затраты на подготовку одного студента по государственному заказу в 2018 году составили 44,6 тыс грн.

Общий фонд на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн.

Общий фонд на оплату услуг по подготовке специалистов этими учреждениями в 2018 году составили более 15 млрд грн

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Вузы, обучающие более 59% процентов студентов по госзаказу:

- Летная академия Национального авиационного университета (ЛА НАУ) – 143 тыс грн;

- Харьковский институт финансов Киевского национального торгово-экономического университета (ХИФ КНТЭУ) – 100 тыс грн;

- Косовский институт прикладного и декоративного искусства Львовской национальной академии искусств (КИПДМ ЛНАИ) – 83 тыс грн;

- Одесский государственный экологический университет (ОГЭКУ) – 77 тыс грн;

- Национальный университет “Одесская морская академия“ (НУ “ОМА“) – 75 тыс грн.

Стоит отметить, что данные собирали только по тем вузам, которые находятся в управлении Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Государственной налоговой службы.







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