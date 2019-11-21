ФСБ России заявило о том, что украинские военные корабли были переданы в целостном состоянии и с рабочей сантехникой. Речь идет о кораблях, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Об этом сообщают Россми со ссылкой на видео Центра общественных связей ФСБ.

'"ФСБ России публикует видеокадры внешнего и внутреннего состояния судов в момент их передачи украинской стороне, а также процедуры подписания актов приема-передачи", - говорится в сообщении

"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы украинской стороне в нормальном состоянии и с исправной сантехникой. Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны".

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