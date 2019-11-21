Об этом в интервью Укринформу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух.

“То, что в Украине за последние тридцать лет температура растет вдвое быстрее, чем в целом на планете, – печальный факт”, - констатировала она.

Балабух напомнила, что в этом году в мире из-за климатических изменений уже произошло много природных катастроф: “Человечество видело, как на американское побережье выходили ураганы пятой категории. Мощные волны жары накрыли Европу, когда дважды температура во Франции достигала 46°. Подобных аномалий никто не ожидал – это температура, типичная для Сахары, а здесь она – в умеренных широтах. Даже в полярных широтах наблюдалась высокая температура – 30° и выше. В конце концов, по миру прокатились мощные пожары”.

По словам специалиста, увеличение продолжительности теплого периода в Украине наблюдается в течение последних десятилетий, что заметно с середины 1990-х годов.

“Причиной стало существенное повышение температуры воздуха, особенно в холодный период. Такие изменения в атмосфере обуславливают значительные изменения во всех остальных элементах климатической системы – гидросфере, криосфере, литосфере и биосфере. То есть, температура - тот показатель, который объединяет все эти плоскости... Повышение температуры означает, что увеличивается энергия, которая перераспределяется между составляющими климатической системы, а это в свою очередь приводит к различным изменениям в самой системе и ее составляющих. Обратите внимание, повышение температуры привело к изменению температуры воды, ледникового и снежного покрова, интенсивности осадков”, - отметила географ-метеоролог.

Она объяснила, что увеличение продолжительности лета в Украине связано с изменением атмосферной циркуляции.

“Термический режим, режим влажности или ветра на той или иной территории зависят от того, какие воздушные массы приходят и из каких регионов. Именно воздушные массы определяют количественные показатели. Неравномерный рост температуры воздуха на планете обусловил нарушение зонального переноса воздушных масс, которые в умеренных широтах двигались преимущественно с запада на восток. Погоду в Украине формировал преимущественно воздух, который поступал из Атлантики. Ситуация изменилась. Этот поток стал неустойчивым и приобретает большую меридиональную составляющую, когда преобладают южные и северные потоки. В Украину летом все чаще поступает воздух из субтропических, а иногда – тропических широт. Кроме того, преобладает антициклональная погода, при которой при отсутствии облаков и незначительной скорости ветра воздух сильно прогревается. Как следствие, увеличивается количество дней с жарой и максимальная продолжительность жаркого периода”, - рассказала Балабух.

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