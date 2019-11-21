Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, фотографии из города Милдьюра в штате Виктория выглядят так, будто на них наложили специальный фильтр красного цвета.

Когда пыль поднялась в воздух, в городе сразу снизилась видимость на дорогах. По данным Метеорологической службы, видимость в местном аэропорту упала с четырех километров до 500 метров.

По мнению Кевина Паркина из Метеорологической службы, пыль - это высокий слой почвы, который был распылен ветром.

Ветер принес пыль и высокую температуру +40 градусов в город после обеда.

"Пока не пойдет дождь, к сожалению, мы увидим больше подобных явлений", - сказал он.

Засуха - лишь один из симптомов все более острого климатического кризиса в Австралии. В стране становится все жарче и суше.

Засуха, в частности, привела к возникновению масштабных лесных пожаров в Австралии, которые унесли жизни уже шести человек. От стихийного бедствия страдают штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд, а в Виктории, Южной Австралии и Тасмании объявили предупреждение об опасности из-за очень высоких температур в регионе.

Фото: 7news.com.au

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