Об этом говорится на странице Фонда в Facebook.

"В связи с критической ситуацией, сложившейся в Фонде социального страхования Украины с финансированием средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам, председатель правления Владимир Саенко обратился к членам правления о срочном проведении 26 ноября внеочередного заседания правления Фонда", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, накануне Фонд социального страхования Украины сообщил, что приостановил перечисление средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам. Выплаты будут восстановлены, когда правительство утвердит изменения в бюджет Фонда на 2019 год.

Как известно, по общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.

В то же время, в Министерстве социальной политики заявили, что информация о приостановлении финансирования выплат Фондом социального страхования не соответствует действительности. В ведомстве гарантируют восстановление выплат.

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