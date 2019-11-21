21 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: 7 продуктов, которыми легко увлечься и следовательно пострадать • Закон о земле: подводные камни, страхи и мифы • "Спасибо, нет!": Дэниэл Крэйг мечтает бросить роль Джеймса Бонда • Кто в Украине имеет право на бесплатный проезд • Суд обязал Кабмин пересмотреть прожиточный минимум • Минобороны РФ испытало "Бога войны" • Австралию накрыла “марсианская” бурявсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Зеленский. 21 ноября 265политика, Зеленский. Володимир Зеленський обіймає посаду президента протягом шести місяців. За цей час глава держави потрапив до книги національної рекордів, став фігурантом імпічмент-скандалу в Сполучених Штатах та повернув в Україну бранців Кремля. Пропонуємо ТОП 6 здобутків українського президента за 6 місяців його каденції на Банковій. Фоторепортажи Популярные теги футбол, фотоподборки, Динамо, беспорядки, фотография, мир, экология, фотопроект, фестивали, женщины, уикенд, Донбасс, дизайн, церковь, аннексия Крыма, Дмитрий Дятлов, заводы, кошки, #Євромайдан, учения, люди, акции, Александр Зубко, мода, знаменитости, архитектура, туризм, авиация, культура, животные, вера, Сергей Смоленцев, портрет, Майдан, Россия, США, бизнес, общество, парады, традиции, музыка, юмор, природа, ЗСУ, корабли, история, ВМС, протесты, оккупация, АТО, спорт, соревнования, Порошенко, политика, политики, суд, живопись, досуг, Львів, Одесса, война, катастрофы, Нацгвардия, концерты, милиция, транспорт, Львов, пейзажи, технологии, цирк, НАТО, Шахтер, марш, митинги, искусство, выборы, стихийные бедствия, тест-драйв, военная техника, путешествия, полиция, Верховная Рада, столкновения, джаз, солдат, Саакашвили, ВСУ, Киев, выставки, дети, самолеты, фотоконкурсы, праздники, депутаты, город, зима, Путин, фотографы, автомобили, Карпаты Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец футбол, фотоподборки, Динамо, беспорядки, фотография, мир, экология, фотопроект, фестивали, женщины, уикенд, Донбасс, дизайн, церковь, аннексия Крыма, Дмитрий Дятлов, заводы, кошки, #Євромайдан, учения, люди, акции, Александр Зубко, мода, знаменитости, архитектура, туризм, авиация, культура, животные, вера, Сергей Смоленцев, портрет, Майдан, Россия, США, бизнес, общество, парады, традиции, музыка, юмор, природа, ЗСУ, корабли, история, ВМС, протесты, оккупация, АТО, спорт, соревнования, Порошенко, политика, политики, суд, живопись, досуг, Львів, Одесса, война, катастрофы, Нацгвардия, концерты, милиция, транспорт, Львов, пейзажи, технологии, цирк, НАТО, Шахтер, марш, митинги, искусство, выборы, стихийные бедствия, тест-драйв, военная техника, путешествия, полиция, Верховная Рада, столкновения, джаз, солдат, Саакашвили, ВСУ, Киев, выставки, дети, самолеты, фотоконкурсы, праздники, депутаты, город, зима, Путин, фотографы, автомобили, КарпатыЛеонид Швец Затихшие, или Не зарекайтесь Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Володимир Зеленський обіймає посаду президента протягом шести місяців. За цей час глава держави потрапив до книги національної рекордів, став фігурантом імпічмент-скандалу в Сполучених Штатах та повернув в Україну бранців Кремля. Пропонуємо ТОП 6 здобутків українського президента за 6 місяців його каденції на Банковій. 21.11.2019



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