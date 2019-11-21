Зеленський. Півроку на Банковій: ТОП 6 здобутків українського президента
21.11.2019 21:21
21 ноября
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21.11.2019
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Метки: политика, Зеленский.
21 ноября
Володимир Зеленський обіймає посаду президента протягом шести місяців. За цей час глава держави потрапив до книги національної рекордів, став фігурантом імпічмент-скандалу в Сполучених Штатах та повернув в Україну бранців Кремля. Пропонуємо ТОП 6 здобутків українського президента за 6 місяців його каденції на Банковій.