Об этом сообщает сайт Президента Украины.

Представитель управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Михаил Котелевский отметил, что в течение 2019 года во взаимодействии со следственными структурами Нацполиции и СБУ проведено 13 эксгумаций тел. Установлены личности шести граждан.

Владимир Максимченко, представитель отдела Минобороны по освобождению пленных, сообщил, что в Донецкой и Луганской областях продолжаются работы по поиску пропавших без вести.

Участники заседания также рассмотрели вопрос полноценного возобновления работы Центра освобождения пленных и поиска пропавших без вести при СБУ.

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Ильяшенко проинформировал членов рабочей группы о предложениях к проекту закона «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины». По его словам, предлагается урегулировать правовой статус лиц, исчезнувших при особых обстоятельствах.

«Особыми обстоятельствами считаются вооруженный конфликт, военные действия, временная оккупация части территории государства, беспорядки внутри страны, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера», – пояснил заместитель министра.

Ильяшенко отметил, что, согласно предложенным изменениям, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет председателем постоянной комиссии по поиску пропавших без вести.

Участники заседания договорились на следующей встрече заслушать информацию о работе Международного комитета Красного Креста в Украине относительно поиска пропавших без вести на Донбассе.

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