Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель в интервью "24 каналу".

"Действительно Nord Stream 2 все равно как-то будет реализовываться. На то дозволение, которое они получили недавно от Дании, мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подавать апелляцию", - сказал чиновник.

Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии в дополнение к уже действующему Nord Stream. Предполагается, что мощность второй ветки Nord Stream 2 составит 55 млрд кубометров газа ежегодно, длина - более 1,2 тыс. км.

В конце октября Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG согласие на строительство части газопровода на территории датских территориальных вод в Балтийском море. Дания была последней страной, которая не выдавала согласие на строительство российского газопровода.

Газопровод строит российский "Газпром" вместе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать проект санкциями.

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