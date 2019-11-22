Об этом на слушаниях в Комитете иностранных дел Сената США, заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

"Если Nord Stream 2 будет завершено, это поможет России. Это усилит Путина. Это сгенерирует миллиарды долларов, которые могут быть использованы для увеличения российской агрессии", - заявил американский сенатор.

В то же время, по словам Круза, построенный газопровод сделает Западную Европу более зависимой от российской энергетики, и Nord Stream 2 может быть использован как инструмент для шантажа со стороны Кремля.

Сенатор также призвал коллег принять законопроект, который получил двухпартийную поддержку и нацелен на введение санкций против российских судов, что помогают в строительстве газопровода.

Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии в дополнение к уже действующему Nord Stream. Предполагается, что мощность второй ветки Nord Stream 2 составит 55 млрд кубометров газа в год, протяженность — более 1,2 тыс. км.

В конце октября Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG согласие на строительство части газопровода на территории датских территориальных вод в Балтийском море. Дания была последней страной, которая выдавала согласие на строительство российского газопровода.

Газопровод строит российский "Газпром" вместе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 является США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Президент США Дональд Трамп пригрозил заблокировать проект санкциями.

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