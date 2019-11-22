Об этом Закревская заявила в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает Укринформ.

«Я с сегодняшнего дня, когда прекратилось это расследование, не буду есть - до того времени, пока не примут поправку, не создадут это управление (в ГБР – ред.) и не переведут туда всех следователей (которые занимались делами Майдана – ред.), я вам это обещаю», - сказала Закревская.

Она напомнила, что расследование дел Майдана остановилось, в том числе из-за того, что Верховная Рада не приняла поправки к закону о ГБР, в результате чего не было создано специальное управление, в которое бы перевели следователей Генпрокуратуры, занимавшихся этими делами.

Как известно, расследованием дел Майдана занималось управление спецрасследований ГПУ, которое возглавлял прокурор Сергей Горбатюк. Но с 20 ноября прокуратура утратила полномочия на расследование уголовных производств, и управления Горбатюка было расформировано.

В сентябре в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, в него вошли три отдела.

До конца ноября большую часть дел о событиях на Евромайдане должны были передать для расследования в ГБР, а также СБУ, Нацполицию и НАБУ. В ГПУ сообщали, что сотрудникам управления специальных расследований предложили или перейти на работу в ГБР, чтобы и в дальнейшем заниматься расследованием майдановских дел, или после аттестации продолжить работу в ГПУ в новом департаменте процессуального руководства в делах Майдана.

15 ноября Рада начала рассматривать законопроект №2116 о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» относительно совершенствования деятельности ГБР, но не успела рассмотреть все правки. Следующее пленарное заседание парламента запланировано на 3 декабря.

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