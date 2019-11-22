|Чем полезно какао
|22.11.2019 13:59
|
Какао нас согревает и дарит приятные минуты наслаждения вкусом. Но, наряду с этим, в какао скрыта большая польза для нашего организма
О пользе какао
Ценность какао обусловлена содержащимися в нем элементами.
Фенилэфиламин - мощнейший антидепрессант: дарит прекрасное настроение и заряжает оптимизмом! Врачи рекомендуют пить какао студентам и школьникам в период экзаменов, а также спортсменам при подготовке к соревнованиям, ведь этот напиток отлично повышает умственную и физическую активность.
Теобромин дает бодрящий эффект, заряжая энергией и повышает работоспособность. Причем действует он мягче, чем кофеин, содержащийся в кофе и чае. Именно следовательно пить какао можно даже тем, кому врачи строго-настрого запретили прикасаться к кофе.
Железо и цинк - избавляют от анемии и проблем с кроветворением.
Пигмент меланин - поглощает тепловые лучи, а значит, предохраняет кожу от ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, помогая избежать летом перегревания и солнечных ударов и ожогов.
Какао дарит чувство насыщения, следовательно его можно и нужно пить дамам, следящим за своим весом. А также деткам по утрам, чтобы они не успевали проголодаться в школе!
Кому какао противопоказано
Какао не рекомендуется: людям с болезнями нервной и сердечно-сосудистой систем, страдающим подагрой, мочекислым диатезом, сахарным диабетом, болезнями почек и печени. А также какао пить с осторожностью нужно аллергикам и людям с повышенным выделением желудочного сока.
Как правильно сварить какао
Вам нужно какао-порошок, вода, сахар, молок и венчик. Кипятим воду, затем засыпаем в нее какао и сахар, и начинаем хорошенько перемешивать его венчиком. Уже в самом конце добавляем молоко, обязательно горячее. Запомните, что порошок нужно обязательно взболтать венчиком, иначе на напитке не будет воздушной пенки, за которую мы его так любим.