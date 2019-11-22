Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями и довольно прохладно. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны сегодня будет довольно солнечно. Осадков не прогнозируют. Между тем, воздух прогреется в пределах -1…+10 градусов по Цельсию.

Ночью заморозки до -3 градусов. На востоке Украины без осадков. На термометре 0…-2 градуса по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -12 градусов.

Южным регионам напророчили холодный осенний день. Температура воздуха поднимется от -1 до +4 градусов по Цельсию.

В ночное время заморозки до -7 градусов. В северной части страны сегодня прохладно, но сухо и солнечно. На улице 0…-2 градуса по Цельсию.

Ночью прогнозируют заморозки до -8 градусов. В Центральной Украине 22 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +1 градус по Цельсию.

В столице 22 ноября солнечно и без осадков. Воздух прогреется в пределах -1…-3 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -8.





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