Об этом сообщает The Washington Times.

"Пентагон категорически опроверг сообщения южнокорейских СМИ о том, что США планируют вывести из Корейского полуострова 4 тысячи американских военных", - говорится в сообщении.

В упомянутых сообщениях СМИ говорится, что власть Трампа серьезно рассматривает возможность вывода военного контингента, если Сеул не согласится на увеличение расходов на оборону.

В этом году Южная Корея заплатит около 900 миллионов долларов США, чтобы помочь покрыть расходы примерно 28500 американских военнослужащих, размещенных в стране.

Хотя чиновники США дали понять, что Южной Корее все же нужно платить за размещение военных больше, в министерстве обороны отметили, что они не планируют любой отвод войск, резюмирует The Washington Times.

Как сообщалось, США часто призывали своих союзников в Азии - Японию и Южную Корею делать больший вклад в финансирование размещения американских войск в регионе. Вашингтон хочет, чтобы Сеул платил 5 миллиардов долларов ежегодно за бытие 28 500 американских военнослужащих, размещенных в Южной Корее, что примерно в 5 раз больше, чем сейчас платит правительство Южной Кореи.

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