Под Одессой терпит бедствие танкер: операция по спасению моряков
22.11.2019 15:49
Под Одессой терпит бедствие танкер: операция по спасению моряков
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Под Одессой терпит бедствие танкер: операция по спасению моряков
На борту терпящего бедствие у берегов Одессы танкера «Делфи» находились три члена экипажа. Капитан отказывался подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба при губернаторе, в котором участвовали пограничники, портовики, спасатели и медики. Как сообщил на заседании оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике. Запасов топлива для поддержки работы дизеля-генератора было до 18 ноября, а воды и еды до 1 декабря. С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы – оно «серое». Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — Румыния. По словам и.о. начальника администрации Одесского порта, экипаж ранее отказался от какой-либо помощи: «Мы по решению капитана порта «Одесса» направили буксир, предлагали им «принять конец», а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции». По словам Карпова, судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание. Капитан Одесского порта Кирилл Сухой заявил, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого. «Была реальная возможность их взять на буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но они отказались. После этого с каждым часом ситуация стала развиваться все хуже и хуже», — добавил Кирилл Сухой. По его словам, к спасательной операции пытались подключить пограничный вертолет, поскольку у ГСЧС своих вертолетов нет. По данным АМПУ, изначально танкер, принадлежащий компании из Бирмингема, находился в нейтральных водах, но не подавал заявок на вход в Одесский или Южненский морские порты. В среду вечером, в 18:55, судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. Спасательно-координационный центр Одесса принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту Очаков. В течение следующих суток буксир GEA, вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18:35 четверга буксирная линия между буксиром GEA и «Делфи» оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но через плохие погодные условия (восточный ветер 18 м/сек, и волны 4-5 баллов) начало дрейф в направлении порта Одесса. В течение ночи с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром «Австралия» и спасательным катером. Лишь в половине второго ночи бункеровщику удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа «Дельфин». В пять утра 22 ноября медленный дрейф возобновился. Контроль за аварийным танкером осуществляет спасательный катер. Оперативный штаб Одесского порта готов направил к аварийному танкеру буксир BIG частной компании, которая привлечена к проведению операции. 12:25. Танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость — видимо, мазут. Это уже самое настоящее кораблекрушение. Началась спасательная операция. На судно пытаются попасть водолазы. В 13:07 водолаз доставил на борт канат. Спасатели спустили на воду лодку и пытаются дойти на ней до судна. Пока у них это не получается: мешают волны. 13:50. Для эвакуации хотели использовать водный скутер, но передумали. На судно отправились еще два водолаза. Они начали эвакуацию моряков. Один из членов экипажа уже в воде. Второй вышел из рубки. Напомним, экипаж состоит из трех человек — капитана, старшего механика, матроса. 13:58. Первого моряка спасли. 14:03. Второй спасен. Капитан зачем-то зажег дымовую шашку. 14:36. Капитана тоже спасли. Операция завершена.