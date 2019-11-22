Под Одессой терпит бедствие танкер: операция по спасению моряков

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Как сообщил на заседании оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). Моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике. Запасов топлива для поддержки работы дизеля-генератора было до 18 ноября, а воды и еды до 1 декабря. С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы – оно «серое».

Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки — Румыния.

По словам и.о. начальника администрации Одесского порта, экипаж ранее отказался от какой-либо помощи: «Мы по решению капитана порта «Одесса» направили буксир, предлагали им «принять конец», а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции».

По словам Карпова, судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание. Капитан Одесского порта Кирилл Сухой заявил, что какие-то люди, выдающие себя за представителей судовладельца, говорят экипажу не предпринимать никаких действий, потому что это дорого.

«Была реальная возможность их взять на буксир и доставить в Очаков в районе порта Южного, но они отказались. После этого с каждым часом ситуация стала развиваться все хуже и хуже», — добавил Кирилл Сухой. По его словам, к спасательной операции пытались подключить пограничный вертолет, поскольку у ГСЧС своих вертолетов нет.

По данным АМПУ, изначально танкер, принадлежащий компании из Бирмингема, находился в нейтральных водах, но не подавал заявок на вход в Одесский или Южненский морские порты. В среду вечером, в 18:55, судно подало сигнал о том, что терпит бедствие без топлива, с неработающим двигателем. Спасательно-координационный центр Одесса принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту Очаков.

В течение следующих суток буксир GEA, вызванный судовладельцем, пытался взять на буксир аварийный танкер. Но в 18:35 четверга буксирная линия между буксиром GEA и «Делфи» оборвалась. Судно попыталось встать на якорь, но через плохие погодные условия (восточный ветер 18 м/сек, и волны 4-5 баллов) начало дрейф в направлении порта Одесса.

В течение ночи с 21 на 22 ноября перемещения аварийного танкера в акватории порта контролировалось буксиром «Австралия» и спасательным катером. Лишь в половине второго ночи бункеровщику удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа «Дельфин». В пять утра 22 ноября медленный дрейф возобновился. Контроль за аварийным танкером осуществляет спасательный катер. Оперативный штаб Одесского порта готов направил к аварийному танкеру буксир BIG частной компании, которая привлечена к проведению операции.

12:25. Танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость — видимо, мазут. Это уже самое настоящее кораблекрушение. Началась спасательная операция. На судно пытаются попасть водолазы.

В 13:07 водолаз доставил на борт канат. Спасатели спустили на воду лодку и пытаются дойти на ней до судна. Пока у них это не получается: мешают волны.

13:50. Для эвакуации хотели использовать водный скутер, но передумали. На судно отправились еще два водолаза. Они начали эвакуацию моряков. Один из членов экипажа уже в воде. Второй вышел из рубки. Напомним, экипаж состоит из трех человек — капитана, старшего механика, матроса.

13:58. Первого моряка спасли.

14:03. Второй спасен. Капитан зачем-то зажег дымовую шашку.

14:36. Капитана тоже спасли. Операция завершена. Фоторепортажи Популярные теги учения, дизайн, катастрофы, АТО, фотопроект, Киев, бизнес, политика, фотоподборки, Донбасс, НАТО, экология, спорт, беспорядки, зима, Майдан, оккупация, заводы, суд, фестивали, Верховная Рада, авиация, автомобили, Путин, фотографы, милиция, футбол, война, Львов, ВМС, музыка, знаменитости, традиции, военная техника, дети, аннексия Крыма, столкновения, концерты, депутаты, ЗСУ, Россия, кошки, транспорт, Порошенко, юмор, культура, путешествия, #Євромайдан, стихийные бедствия, тест-драйв, портрет, джаз, выставки, Александр Зубко, протесты, архитектура, акции, Шахтер, история, Карпаты, парады, митинги, уикенд, Львів, соревнования, мода, город, самолеты, полиция, женщины, вера, туризм, живопись, цирк, солдат, Одесса, корабли, Динамо, США, Сергей Смоленцев, природа, технологии, фотография, люди, марш, искусство, фотоконкурсы, досуг, мир, политики, животные, Саакашвили, выборы, пейзажи, общество, церковь, праздники, Дмитрий Дятлов, Нацгвардия, ВСУ Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис учения, дизайн, катастрофы, АТО, фотопроект, Киев, бизнес, политика, фотоподборки, Донбасс, НАТО, экология, спорт, беспорядки, зима, Майдан, оккупация, заводы, суд, фестивали, Верховная Рада, авиация, автомобили, Путин, фотографы, милиция, футбол, война, Львов, ВМС, музыка, знаменитости, традиции, военная техника, дети, аннексия Крыма, столкновения, концерты, депутаты, ЗСУ, Россия, кошки, транспорт, Порошенко, юмор, культура, путешествия, #Євромайдан, стихийные бедствия, тест-драйв, портрет, джаз, выставки, Александр Зубко, протесты, архитектура, акции, Шахтер, история, Карпаты, парады, митинги, уикенд, Львів, соревнования, мода, город, самолеты, полиция, женщины, вера, туризм, живопись, цирк, солдат, Одесса, корабли, Динамо, США, Сергей Смоленцев, природа, технологии, фотография, люди, марш, искусство, фотоконкурсы, досуг, мир, политики, животные, Саакашвили, выборы, пейзажи, общество, церковь, праздники, Дмитрий Дятлов, Нацгвардия, ВСУВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи dumskaya.net Одесса, Украина 22.11.2019



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