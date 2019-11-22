Цены на новое жилье в Украине за год выросли в среднем на 5 процентов. Наиболее ощутимо подскочила стоимость квартир в Киеве. Сейчас за один квадратный метр просят в среднем более 30 тысяч гривен. А это на 15% дороже, чем в прошлом году. Кому столичные метры не по карману – ищут альтернативу за Киевом. Предложения в Броварах, Борисполе, Ирпене, Вышгороде и Вишневом сейчас популярны как никогда. Ведь там недвижимость вдвое дешевле.

Также немало украинцев присматривается к квартирам, которые можно купить в рассрочку. В условиях невыгодного ипотечного кредитования, покупка квартир в рассрочку остается почти единственным выходом. Застройщики готовы принимать платежи частями.

Менеджер по продажам Богдан показывает одну из квартир жилого комплекса в спальном районе столицы. Это – демонстрационный экземпляр с ремонтом, мебелью и техникой:

"Сразу идет отдельная спальня на 15 квадратных метров, санузел 3.6 квадратных метров и отдельная кухня с гостиной".

Пространство распределяется эффективно, уверяет специалист, даже при небольшой площади. А дом – энергосберегающий. Цена однокомнатных квартир здесь стартует от 40 тысяч долларов. В пересчете это миллион гривен.

"С минимальным первым взносом от 10% мы предлагаем рассрочку на срок до 7 лет. До ввода в эксплуатацию рассрочка беспроцентная", – рассказывает Богдан Конюхов, менеджер по продажам.

Другая известная в столице строительная компания, которая строит эконом-жилье, за самую дешевую квартиру в 30 квадратов хочет 626 тысяч гривен. Рассрочку дает только до ввода дома в эксплуатацию.

"Первый взнос минимум 30%. Это 183 тысячи гривен. Беспроцентная рассрочка, если оформляете рассрочку- скидка 2,5%", – говорит менеджер по продажам.

Однако, при таких условиях в течение двух лет ежемесячно придется платить 19, 5 тысяч гривен. Растянуть выплаты на больший срок можно, только если взять кредит. Первые полтора года ставка будет совсем маленькая – одна сотая процента. А вот дальше возрастет до 23 процентов в год.

Эксперт по недвижимости Владимир Романов объясняет, конкуренция на строительном рынке большая, следовательно можно найти более дешевые варианты.

"Самое бюджетное стартует с 23-25 тысяч долларов, и это то что в ближайшее время будет сдано. Полгода, год – максимум. Площадь будет стартовать от 40 метров квадратных. Если рассматривать площадь смарт-квартир или небольших однокомнатных – это будет 22-23 тысячи", – утверждает риэлтор.

Впрочем, на такие квартиры застройщики предлагают только короткую рассрочку – до двух лет. За длительную придется заплатить дополнительно, как и за банковскую ссуду. Хотя и по значительно меньшей ставке – до 10% в год против банковских 17% и выше – рассказали в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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