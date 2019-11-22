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В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche
22.11.2019 17:59
Водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник.  

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В Киеве по улице Старонаводницкой произошло серьезное ДТП. Водитель Porsche, спускаясь вниз, на скорости зацепил отбойник и перелетел через забор.

Пострадавших увезла карета скорой помощи. Об этом сообщают паблики Киев Оперативный и ДТП.Киев в Facebook.

“Тяжелое ДТП с пострадавшими в Киеве на Старонаводницкой 10: на вираже синий Порш вылетел с дороги, снес светофор, отбойник и зацепил 2 авто“ - говорится в сообщении.

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