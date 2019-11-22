В Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети.

Волны Черного моря достигают нескольких метров. А известный курорт Кирилловка подвергся затоплению.

Сильный ветер начался в Одессе ночью 21 ноября. Порывы достигали 20 м/с.

Ураган повалил более десятка деревьев, упали ветви. Оборванные электропровода. Поэтому вместо некоторых трамвайных маршрутов пустили автобусы. Старые деревья разбили по меньшей мере три автомобиля.

"Я обращался в ЖЭК, наш, Порто-франковский, не единожды, по поводу этого дерева. Оно не единожды горело, посмотрите на структуру древа. Кто мне будет возмещать убыток?" – говорит житель Одессы Александр Панасюк, на автомобиль которого упало дерево.

Справиться с последствиями непогоды вышли 120 коммунальщиков, еще на рассвете. Работают автовышки и трактора. Прежде только освобождают проезжие части.

"С шести утра шесть бригад коммунального предприятия "Горзелентрест" оперативно устраняют все аварийные ситуации. Ветренная погода сохраняется, следовательно просим быть внимательными", – говорит директор коммунального предприятия "Горзелентрест" Юнис Байрамов.

На море — шторм. Волны высотой два метра. Но одесситов и туристов это не пугает. Люди приходят на пляж, чтобы, как они говорят, полюбоваться и запечатлеть происходящее.

"Такой шторм бывает в Одессе редко. Если, честно, не прийти и не пофотографировать — это преступление для фотографа", – говорит фотограф Наталья Короткая.

"Погода такая сентиментальная, для нас это спектакль, море", – говорит туристка из Словацкой республики Антониа Валгерова. "Для меня погода ностальгическая, но очень интересно", – добавляет еще одна туристка из Словакии Ева Стракова.

Непогода бушует не только в Одесской области, но и в Херсонской области, в Запорожье и в Донецкой области. Волны достигают полутора метров. Затоплено побережье и строения на Федотовой косе. Пострадал городок Кирилловка.

22 ноября на юге Украины прогнозируют усиление ветра, а температура в некоторых регионах может снизиться до минус шести градусов. Синоптики обещают, что выходные также будут морозными по всей Украине - отметили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

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