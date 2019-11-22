Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

"21 ноября 2019 года, Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ГП «Артемсоль». Оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева, которым отказано в удовлетворении исковых требований ГП «Артемсоль» о признании частично недействительным решения Комитета от 13.11.2018 № 621-р", - говорится в сообщении.

В АМКУ напомнили, что указанным решением признано, что с января 2015 года по март 2017 года включительно ГП «Артемсоль» занимало монопольное (доминирующее) положение на рынках первичной реализации соли для промышленной переработки и соли поваренной.

По данным Комитета, в 2015-2016 годах Артемсоль злоупотребляла монопольным положением на ринках первичной реализации соли для промышленной переработки и поваренной соли, в частности, применяла разные цены по договорам купли-продажи и по дилерскими контрактам, которые действительно были равнозначными, а также необоснованно отказывала в заключении договоров купли-продажи соли с потенциальными заказчиками при отсутствии каких-либо утвержденных объективных критериев, а также в заключении дилерских контрактов с потенциальными дилерами.

За указанные нарушения на ГП «Артемсоль» наложен штраф в совокупном размере 13 373 052 грн.

Как сообщал Укринформ, 6 июня 2019 года Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований ГП «Артемсоль» о признании частично недействительным решения Комитета от 13 ноября 2018 года № 621-р.

Государственное солевидобувне предприятие «Артемсоль» по итогам 9 месяцев 2019 года выпустило 1,476 млн тонн соли, что на 7,8% больше запланированного показателя и на 2,6% превышает показатель прошлого года.

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