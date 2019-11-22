22 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Нетаньяху назвал "попыткой переворота" обвинения в коррупции • На Одессу обрушился сильный шторм • Работающих неофициально нужно лишать права голоса на выборах - Глава Гоструда • Апелляционный суд подтвердил решение АМКУ относительно Артемсоли • Уровень антисемитизма в Украине один из наивысших в Европе - опрос • Цены на новые квартиры растут, но застройщики предлагают украинцам рассрочку • Команда тонущего танкера в Одессе отказалась от буксира, так как дорого все новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: аэрофотосъемка, аварии, Одесса, кораблекрушение, танкер. 22 ноября 45аэрофотосъемка, аварии, Одесса, кораблекрушение, танкер. У воді на місці аварії танкера в морі біля Одеси у 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів, повідомив в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов. Танкер сів на мілину біля Одеси 22 листопада. З нього врятували трьох членів екіпажу. Раніше повідомляли, що судно було порожнє, але, за словами кореспондента Радіо Свобода, у воді видно маслянисті плями, а в повітрі відчувається запах пального. Фоторепортажи Популярные теги архитектура, стихийные бедствия, военная техника, Шахтер, авиация, Сергей Смоленцев, митинги, туризм, корабли, Нацгвардия, животные, знаменитости, политики, соревнования, футбол, кошки, досуг, фестивали, дизайн, юмор, выставки, столкновения, фотоподборки, тест-драйв, заводы, учения, живопись, уикенд, Саакашвили, ВСУ, парады, #Євромайдан, Киев, самолеты, бизнес, Путин, технологии, беспорядки, суд, Майдан, транспорт, концерты, ЗСУ, катастрофы, Верховная Рада, джаз, Россия, общество, путешествия, акции, Динамо, фотографы, милиция, аннексия Крыма, история, полиция, Донбасс, фотопроект, Порошенко, традиции, НАТО, фотоконкурсы, мир, Одесса, искусство, мода, спорт, зима, женщины, выборы, фотография, АТО, люди, дети, город, депутаты, США, церковь, автомобили, Львів, оккупация, музыка, ВМС, портрет, Дмитрий Дятлов, экология, вера, культура, Карпаты, Львов, война, природа, политика, цирк, протесты, Александр Зубко, солдат, пейзажи, марш, праздники Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец архитектура, стихийные бедствия, военная техника, Шахтер, авиация, Сергей Смоленцев, митинги, туризм, корабли, Нацгвардия, животные, знаменитости, политики, соревнования, футбол, кошки, досуг, фестивали, дизайн, юмор, выставки, столкновения, фотоподборки, тест-драйв, заводы, учения, живопись, уикенд, Саакашвили, ВСУ, парады, #Євромайдан, Киев, самолеты, бизнес, Путин, технологии, беспорядки, суд, Майдан, транспорт, концерты, ЗСУ, катастрофы, Верховная Рада, джаз, Россия, общество, путешествия, акции, Динамо, фотографы, милиция, аннексия Крыма, история, полиция, Донбасс, фотопроект, Порошенко, традиции, НАТО, фотоконкурсы, мир, Одесса, искусство, мода, спорт, зима, женщины, выборы, фотография, АТО, люди, дети, город, депутаты, США, церковь, автомобили, Львів, оккупация, музыка, ВМС, портрет, Дмитрий Дятлов, экология, вера, культура, Карпаты, Львов, война, природа, политика, цирк, протесты, Александр Зубко, солдат, пейзажи, марш, праздникиЛеонид Швец Затихшие, или Не зарекайтесь Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи У воді на місці аварії танкера в морі біля Одеси у 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів, повідомив в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов. Танкер сів на мілину біля Одеси 22 листопада. З нього врятували трьох членів екіпажу. Раніше повідомляли, що судно було порожнє, але, за словами кореспондента Радіо Свобода, у воді видно маслянисті плями, а в повітрі відчувається запах пального. 22.11.2019



новости украины все как ноября марш новости Теги: экономика