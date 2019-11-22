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У воді на місці аварії танкера в морі біля Одеси у 53 рази перевищений вміст нафтопродуктів, повідомив в.о. голови Держекоінспекції України Єгор Фірсов. Танкер сів на мілину біля Одеси 22 листопада. З нього врятували трьох членів екіпажу. Раніше повідомляли, що судно було порожнє, але, за словами кореспондента Радіо Свобода, у воді видно маслянисті плями, а в повітрі відчувається запах пального.