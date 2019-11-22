В рамках специальной презентации в Лос-Анджелесе, транслировавшейся онлайн, Илон Маск официально представил серийную версию электропикапа Tesla, получившего название Cybertruck (второе название — CYBRTRK). Первый электрический пикап Tesla, разрабатываемый с начала 2010-х годов, получился именно таким, каким его описывал Маск — машина выделяется ретро-футуристическим дизайном в стиле DeLorean DMC-12 (пользователи шутят, что Tesla Cybertruck — растолстевший DeLorean, плод любви DeLorean и El Camino и т.д.) и на самом деле больше похожа на «бронетранспортер из будущего», нежели на пикап в традиционном понимании. В одном из последних сообщений в Twiiter Илон Маск отметил, что на футуристический дизайн автомобиля частично повлиял фильм о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил», хотя до этого глава Tesla часто указывал в качестве источника вдохновения «Бегущего по лезвию». Как бы там ни было, Tesla Cybertruck выглядит очень необычно и вызывает самые разные ассоциации. Интерьер Cybertruck тоже очень необычный: два ряда сидений, один большой 17-дюймовый экран по центру торпедо и футуристическое рулевое управление, как у космического корабля. Производитель делает главный упор на максимальную защиту пассажиров. Кузов Tesla Cybertruck сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по фирменной технологии. Всего будет три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов — одним, двумя и тремя (базовая — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Само собой, динамика разгона тоже разнится в зависимости от версии: базовая версия Tesla Cybertruck с одним двигателем сможет разгоняться до 96,6 километров в час (60 миль в час) за 6,5 секунды, средняя — за 4,5 секунды, а старшая — за 2,9 секунды. Буксировочная способность тоже будет зависеть от версии — 7500 фунтов (3400 кг), 10000 фунтов (4530 кг) и 14 000 фунтов (6350 кг) соответственно. Грузоподъемность достигает 3500 фунтов (почти 1600 кг). Вне зависимости от модификации автомобиль оснащается системой продвинутого круиз-контроля Autopilot и адаптивной пневматической подвеской для подстраивания высоты каждой оси в зависимости от нагрузки. Вдобавок к пикапу Маск показал электрический квадроцикл, который может помещаться в кузов Cybertruck и заряжаться от него. В одном из твитов Маск назвал Cybertruck официальным грузовиком для Марса, а на презентации для демонстрации невероятной мощности Cybertruck показал ролик, где пикап Tesla легко тащит за собой мощный пикап Ford F150, пытающийся ехать в другую сторону. Весьма примечательно на фоне ролика, где Ford F-150 буксирует поезд весом более 450 тонн. На презентации Маск также рассказал, что кузов довольно надежный, чтобы выдержать попадание пули девятимиллиметрового калибра. И демонстрацию с сильным ударом «молотом Тора» презентационный Tesla Cybertruck перенес очень достойно. Но когда сотрудник Tesla метнул в стекло металлический шар, оно треснуло. И в итоге Маску пришлось кончать презентацию на фоне бронированного Tesla Cybertruck с разбитыми стеклами. Хотя тот не растерялся и отшутился, что исправит это до выхода автомобиля на рынок. Компания уже открыла предзаказы на Tesla Cybertruck на своем сайте с обязательным внесением депозита в размере $100. Цены же следующие: $39 900, $49, 900 и $69 900 — за базовую, среднюю и топовую версии соответственно. Старт производства базовой и средней намечен на конец 2021 года, а топовая поступит в продажу только в конце 2022 года. Прямыми конкурентами Tesla Cybertruck выступят электрический Ford F-150 и Rivian R1T. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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