Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"С целью почтения на надлежащем уровне памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов - геноцида Украинского народа и массовых голодоморов 1921-1923 и 1946-1947 годов, утвержден соответствующий план мероприятий", - говорится в сообщении.

Так, 23 ноября проведут траурные мероприятия на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» (ул.Лаврская, 3) с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, иностранных гостей.

В этот день в 16:00 будет объявлена ​​минута молчания в память о жертвах голодоморов, а также проведена всеукраинская акция «Зажги свечу». В это время каждый желающий может присоединиться к памяти погибших соотечественников и поставить свечу на подоконнике.

В эту субботу на территории Киева приспустят Государственный Флаг Украины. Также ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания и внесут изменения в программы коммунальных средств массовой информации.

23 ноября в храмах будут проводить поминальные панихиды по погибшим вследствие голодоморов в Украине.

До 30 ноября будет проходить выставка-реквием «Не погаснет в сердце памяти свеча» в Городской специализированной молодежной библиотеке «Молодая гвардия».

До 29 ноября в Государственном архиве г.Киева пройдет выставка архивных документов «Ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине».

Голодомор - это геноцид украинского народа, совершенный коммунистическим тоталитарным режимом с намерением уничтожить полностью либо частично украинскую национальную группу. Эта квалификация вытекает из Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него» и Закона Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» от 28 ноября 2006 года.

Всесоюзная коммунистическая пария (большевиков) и правительство СССР в 1932-1933 годах организовали искусственный голод на территории Украинской ССР и Кубани. Чтобы сделать невозможным сопротивление украинцев становлению и утверждению коммунистического тоталитарного режима, осенью 1932 года коммунисты начали специальную карательную операцию - массовый искусственный голод. Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, через несколько месяцев в 1932-1933 годах в Украине погибли миллионы людей. К сожалению, страшные обстоятельства преступления и сознательный запрет на ведение статистики смертности делают невозможным установление точного количества и исчерпывающего поименного списка жертв.

Традиционно в четвертую субботу ноября в 16:00 память о свыше 7 миллионах украинцев, убитых во время геноцида, чтят минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях города, у памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию «Свеча в окне», предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

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