Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север".

"В последнее время некоторыми СМИ начала распространяться недостоверная информация о якобы существующих нарушениях действующего законодательства во время осеннего призыва. В связи с этим сообщаем: указанных в публикациях "фактов" на самом деле не существует. Журналистов просим испытывать полученную информацию, позвонив в военные комиссариаты (телефоны есть на официальных сайтах и ​​страницах военкоматов), либо на "горячую линию" оперативного командования "Север" по телефону 0800-500-410", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, осенний призыв в армию проходит с 1 октября по 31 декабря 2019 года. На военную службу планируется привлечь 15 тыс. 200 человек. Из них в Вооруженные силы Украины - 9 000 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек, Государственную пограничную службу Украины - 4 400 человек, Национальную гвардию Украины - 1 000 человек.

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