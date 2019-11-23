Об этом написал главный редактор влиятельной немецкой газеты Bild Юлиан Райхельт в статье, посвященной 14 годам деятельности Ангелы Меркель на посту канцлера.

«В энергетической политике канцлер Меркель сделала Германию зависимой от России, в миграционной политике – от Турции. И с помощью цифровой инфраструктуры хочет поставить Германию в зависимость от Китая», - говорится в публикации.

По словам Райхельта, Меркель сделала Германию «гарантом хороших советов», нивелировав при этом ценности и разжигая кризисы.

«Почти всю российскую политику она отдала на откуп СДПГ, которая иногда романтично, иногда наивно, иногда коррумпировано - под влиянием Герхарда Шредера - делала политическим принципом «понимание Путина», - пишет автор.

Он считает, что заигрывание Берлина с Москвой сделало возможным совершение преступлений в Сирии и не в последнюю очередь вызвало кризис беженцев, который больно ударил по Германии.

«Самая влиятельная женщина в мире» (по версии Time) позиционируется как покровительница мира, благоразумия и диалога. То и дело она выставляет себя как мастера компромисса, как высшего дипломата сложного мира, полного мужских супер-эго. Но на самом деле ее внешнеполитический баланс довольно разрушителен», - убежден главный редактор Bild.

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