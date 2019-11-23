Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Всеукраинская премьера фильма "Я о них буду помнить ..." состоится 23 ноября - в День памяти жертв Голодомора - на "5 канале". Этот 25-минутный фильм будет в постоянной экспозиции Музея Голодомора. Он будет распространен в музейных учреждениях, которые имеют экспозицию о Голодоморе. Уже подготовлена ​​английская версия фильма, которая будет распространена по дипломатическим каналам, через посольства Украины, по странам мира", - рассказал во время презентации продюсер фильма - историк, журналист, директор компании "Евразия-Медиа", создавшей фильм, Ростислав Мартынюк.

В фильме, над которым работали ведущие украинские исследователи, детально рассматриваются механизмы совершения преступления: "черные доски", "закон о 5 колосках", запрет на выезд, паспортная система, хлебозаготовительная кампания.

Как отмечает в ленте украинский историк, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины и Института исследования Голодомора Василий Марочко, занесенные на «черную доску» целые села и даже районы подвергались полной изоляции и были обречены на смерть от голода.

"По моим подсчетам, 82 района УССР были на «черных досках». Это действительно почти треть районов. Если обычная порайонная смертность в районах Украины составляла 30-35%, то в районах режима "черных досок" - 50-70%. Фактически половина, а то и больше, села вымирало. И в архивных документах даже сохранился факт - в селах, которые полностью вымерли, на самой высокой точке вывешивали черный флаг", - говорит Марочко.

По показаниям судмедэксперта Андрея Кися, который исследовал места преступлений коммунистов, связанных с убийствами голодом детей в Харькове, детские приюты становились детскими душегубками, в частности в приюте "Коммунистка", куда свозили из Харьковского железнодорожного вокзала детей, которые бежали от голода из сёл Украины, смертность была "запредельной".

Авторы фильма рассказывают, что коммунистическая власть развернула специальную сеть приютов, которые, по сути, стали детскими концлагерями. Так, в Запорожье, в центре города, в годы Голодомора работал детский сиротский приют "Малютка", где, по данным историков, в 1932-33 годах были убиты голодом свыше 700 детей в возрасте от одного до 12-ти лет. Такие же приюты, где детей удерживали как малолетних заключенных, были в Одесской области, в Миргороде Полтавской области.

Марочко рассказал, что во время ленинского людомора 1921-23 годов - между 4,5 млн умерших дети составляли 48-49%. А в 1932-33 годах из 7,5 млн умерших больше половины были дети, особенно много их было в возрастной группе до года.

"В 1933 году распоряжением ГПУ ЗАГСы вообще перестали регистрировать смертность, особенно в сельской местности. Крестьяне массово погибали, и их детей не регистрировали в ЗАГСах. Поэтому демографическая статистика не исчерпывающая. Она недостаточная. Как минимум 35% смертей не были зарегистрированы ЗАГСами", - подчеркнул историк.

В фильме подчеркивается, что сокрытие и замалчивание факта массового убийства украинцев голодом стало для Кремля государственным делом номер один. РФ, которая является правопреемницей СССР, продолжает отрицать факт Голодомора-геноцида украинской нации в то время, как мировое общество признает Голодомор преступлением против человечности. Уже 17 стран мира признали Голодомор геноцидом.

"В то время, как нацистская Германия была наказана и современная Германия взяла на себя ответственность за преступления во Второй мировой войне, СССР наказан не был. А ненаказанное зло порождает новые преступления", - подчеркивают создатели фильма.

Участники презентации акцентировали внимание на роли кино в сохранении национальной памяти и освещении темы Голодомора.

"Тема Голодомора в украинском кино в принципе не может быть исчерпана. Но если говорить о фильмах, посвященных исключительно этой теме, то могу, к сожалению, вспомнить только один. Это полнометражный украинский фильм, которому уже более 30-ти лет, "Голод-33" Олеся Янчука", - сказал экс-председатель Госкино Филипп Ильенко.

Он отметил, что на последнем конкурсном отборе, который проводился летом этого года, победил кинопроект "Яков" Виктории Трофименко, полностью посвященный теме Голодомора.

"К сожалению, его исключили из программы без каких-либо объяснений. Очевидно, решили, что такой фильм не нужен. Это очень обидно. Ибо кино в современном мире, где люди всё воспринимают через аудиовизуальные образы, - это наиболее мощное оружие. И когда мы сравниваем количество фильмов, сделанных на темы других человеческих трагедий, того же Холокоста, то видим, как много еще надо сделать украинским кинематографистам", - подчеркнул Ильенко.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в создании этого фильма. "Мне приятно, что там сыграл мой старший сын Юрий", - сказал Ильенко.

Собственно, всё изложение истории о Голодоморе начинается и продолжается через вопрос 11-летнего Юрия, почему умирали люди, почему умирали дети, кто забрал у них еду.

Как подчеркнул Марочко, фильмотека Голодомора должна пополняться.

"Она, вероятно, будет такая же неисчерпаемая, как и боль нации является неисчерпаемой. Потому что травма, которая нанесена украинцам, еще долго будет напоминать о себе. Но чем больше фильмов, тем больше люди будут знать о Голодоморе", - сказал историк.

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